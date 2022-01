Bundesliga: la remontada de Dortmund à Francfort

Mené 2-0 à 20 minutes du terme de la rencontre, Dortmund a finalement renversé Francfort (3-2) ce samedi, dans le cadre de la 18e journée de Bundesliga. Une façon de combler un peu le retard sur le Bayern, battu vendredi.

Dortmund a arraché in extremis une précieuse victoire (3-2) ce samedi à Francfort. Un succès qui lui permet de revenir à six points du Bayern battu vendredi, lors d'une 18e journée de Bundesliga marquée par le retour du huis clos dans tous les stades. Et qui a livré sa part de spectacle.

Mené 2-0 jusqu'à la 71e minute, grâce à un doublé du Colombien de Francfort Rafael Borré, le Borussia est d'abord revenu à 2-1 (Thorgan Hazard), avant de faire basculer le match en trois minutes en toute fin de partie, par Jude Bellingham (2-2, 87e) puis Mo Daoud (3-2, 89e), tandis que le très désiré Erling Haaland est resté frustré.

Quelques minutes de folie pour relancer une équipe qui restait sur une défaite chez le Hertha Berlin (3-2) avant la trêve hivernale. Prochain match face au bien classé Fribourg.

Le Bayern a ouvert une (petite) porte

Les joueurs de la Ruhr profitent ainsi du faux-pas du Bayern, miné par le Covid (neuf joueurs contaminés), défait vendredi soir à domicile par Mönchengladbach (2-1). Derrière, l'autre gagnant du jour est Hoffenheim, passé de la cinquième à la troisième place grâce à une victoire 3-1 contre Augsbourg, avec un doublé du Togolais Ihlas Bebou. Fribourg, qui a concédé un nul à domicile contre Bielefeld (2-2), s'accroche à la quatrième place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions.

Bonne affaire également pour Leipzig, qui a renoué avec la victoire en surclassant Mayence 4-1. Le RB, auteur de son plus mauvais début de saison depuis son accession en première division en 2016, tente de se relancer avec son nouvel entraîneur Domenico Tedesco, qui a pris en décembre le relais de Jesse Marsch, limogé. Tedesco a débuté par une victoire, un nul puis une défaite en décembre.

Le festival de samedi contre Mayence sera-t-il le signal de matchs retours enfin conformes aux ambitions du club? Il a en tous cas été l'oeuvre de deux joueurs dont les Saxons attendent beaucoup: le buteur international portugais Andre Silva a réussi un doublé, et Christopher Nkunku, qui est aux portes de l'équipe de France, a une nouvelle fois été décisif, avec un but et deux passes décisives. Le RB est provisoirement 8e, mais se rapproche à cinq points du top-4, l'objectif fixé par ses dirigeants.