Bundesliga: Lainer, international autrichien du Borussia Mönchengladbach, atteint d’un cancer

Le Borussia Mönchenglabach a annoncé ce jeudi que Stefan Lainer était atteint d’un cancer des ganglions lymphatiques. L’arrière droit international autrichien (30 ans, 38 sélections) va être absent des terrains pendant plusieurs mois.

Stefan Lainer va devoir mettre sa carrière entre parenthèses. Comme indiqué par le Borussia Mönchengladbach ce jeudi, l’arrière droit international autrichien (38 sélections), âgé de 30 ans, est atteint d’un cancer des ganglions lymphatiques. Il va être absent des terrains pendant plusieurs mois.

"Après des examens médicaux, un lymphome a été diagnostiqué, détaille le club allemand dans son communiqué. Le cancer a été détecté à un stade très précoce et peut être traité par des médicaments. Il y a de très fortes chances qu'il retrouve sa pleine santé et une vie normale, y compris dans le sport professionnel, soit encore possible."

"Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que Stevie reçoive le meilleur traitement possible. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à sa famille, beaucoup de force et d'optimisme dans la lutte contre cette maladie", a de son côté indiqué Roland Virkus, directeur sportif de Gladbach.

Formé à Salzbourg, Lainer évolue au Borussia Mönchengladbach depuis l’été 2019. La saison dernière, l'ancien coéquipier de Marcus Thuram a joué 17 rencontres de Bundesliga avec le club allemand, dont 9 en tant que titulaire. Il était notamment dans le onze de l’Autriche à l’Euro 2021.