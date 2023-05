Bundesliga: le Bayern a prévu une fête... même si Dortmund est titré

A leur retour de Cologne samedi, qu'ils soient champions ou détrônés par le Borussia Dortmund, les joueurs du Bayern Munich participeront à des festivités dans la capitale bavaroise.

La débâcle (1-3) du Bayern Munich à domicile face à Leipzig a entrouvert une porte que le Borussia Dortmund s’est fait une joie d’enfoncer en Bavière, sur la pelouse d’Augsbourg (3-0). L’éclatant succès des hommes d’Edin Terzic place le BVB en excellente posture pour soulever le trophée samedi. Le Bayern Munich accuse désormais un retard de deux points sur son rival, et n’a plus son destin entre ses mains. Quelle que soit l’identité du vainqueur, on s’affaire des deux côtés de l’Allemagne. L'organisation des festivités a commencé bien avant la dernière semaine du championnat, un tel événement nécessitant une longue préparation qui s’étale sur plusieurs semaines.

Le dress code pourrait évoluer

En 2012, lors du dernier titre du Borussia Dortmund en Bundesliga, plus de 400.000 personnes avaient défilé dans les rues pour célébrer la victoire finale, selon la presse allemande. La ville de Dortmund s’attend à un raz de marée équivalent samedi, et s’y prépare. Qu’en est-il du Bayern Munich ? Initialement, le club avait l’intention de célébrer le 11e titre d’affilée sur le balcon de la mairie, en compagnie des joueuses de l’équipe féminine, mieux placées que leurs homologues masculins, pour autant qu’il y ait encore quelque chose à célébrer. Ce qui n’est plus garanti du tout après la défaite face à Leipzig. Les Bavarois pourraient bien ne rien avoir à fêter, leur présence balcon de la Marienplatz serait alors annulée. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde rentrerait chez soi. Car selon ce qu’ont appris Sky Sports et Bild, une fête sera bien maintenue, quelle que soit l’issue du championnat samedi.

Le Bayern Munich a en effet prévu une soirée privée au Motorworld du quartier Freimann de Munich, dont le coup d’envoi sera donné sur les coups de 21h. Mais le code vestimentaire pourrait changer selon le résultat, d’après Bild. Les Bavarois se présenteraient en costume traditionnel en cas de sacre. En revanche, si le titre échoit à Dortmund, la tenue privilégiée sera "décontractée et confortable", le tout dans une atmosphère qui serait, elle, pour le moins inconfortable, à n’en pas douter, le Bayern n’ayant plus connu de saison blanche depuis 2012… Reste que l'annulation d'une telle soirée s'avérer très coûteuse. Le Borussia Dortmund avait planifié une célébration en 2019, et s'était finalement retrouvé bredouille, obligeant la ville à payer plus de 320.000 euros de "frais d'annulation et de préparation", rapporte Sky Sports. Forcément, ça fait réfléchir.