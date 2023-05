Bundesliga: l'énorme coup de Dortmund, qui bat Augsbourg et repasse devant le Bayern avant la dernière journée

Porté par un doublé de l'international ivoirien Sébastien Haller, le Borussia Dortmund l'a emporté à Augsbourg (3-0) et pris un avantage qui pourrait s'avérer décisif dans une semaine. Le BVB compte deux unités d'avance sur le Bayern Munich avant la dernière journée du championnat.

L’occasion offerte par le Bayern Munich était trop belle, et le Borussia Dortmund ne l’a pas manqué cette fois-ci, après avoir tant de fois raté le coche cette saison. Incapable de l’emporter à l’extérieur depuis le 25 février, le BVB a vaincu ses démons à Augsbourg (3-0), et le voici désormais en tête du championnat allemand avec deux points d’avance sur le Bayern Munich.

A une journée de la fin du championnat, le Borussia Dortmund a certainement fait un pas décisif vers un titre qui lui échappe depuis 2012. S’il met un terme à l’hégémonie bavaroise samedi prochain, contre Mayence, les coéquipiers de Sébastien Haller retiendront sans doute que la bascule se sera produite en Bavière, mais pas sur la pelouse du Bayern Munich.

Privé de Jude Bellingham, remplacé dans l’entrejeu par l’international portugais Raphaël Guerreiro, le Borussia Dortmund a très nettement dominé une équipe qui bataille pour le maintien. Extrêmement chaude sur le but d’Augsbourg, la première période aurait pu tourner à l’avantage des Borussen sans trois arrêts déterminants de Tomas Koubek, qui aura subi 14 tirs en première période, dont une tête de Niklas Süle, sur le poteau.

Koubek a longtemps retardé l'échéance

En complète maîtrise de son sujet à onze contre onze, dans le sillage de Julian Brandt, le BVB est apparu plus emprunté en supériorité numérique, après l’expulsion de Felix Uduokhai (38e). Déstabilisé de se retrouver à onze contre dix face à un bloc plus compact, le BVB a continué de se procurer des occasions, sans parvenir à concrétiser. Les occasions monstrueuses se sont néanmoins succédé à la reprise du jeu, comme ce tir du droit de Can, heurtant le poteau droit de Koubek, que la réussite accompagnait.

Il y avait de quoi s’arracher les cheveux sur le banc du coach Edin Terzic, qui voyait son équipe se heurter à des limites maintes fois entrevues cette saison face à des blocs bas, un nouveau scénario invraisemblable menaçant à chaque instant de se produire, alors que le score était toujours de 0-0. C’était sans compter sur l’opiniâtreté de l'Ivoirien Sébastien Haller qui, quelques semaines après avoir vaincu la maladie, a montré la voie à ses partenaires.

Profitant d’un mauvais contrôle de Maximilian Bauer, l’attaquant a trompé le gardien d’un tir croisé parfaitement placé à ras de terre (58e). L’ouverture du score aurait pu libérer les joueurs du BVB, elle les a au contraire tétanisés dans un premier temps. Sous pression face à une équipe réduite à dix, le Borussia a tenu le choc défensivement, et repris sa marche en avant dans les derniers instants de la rencontre.

Décisif à deux reprises dans les dix dernières minutes, Koubek s'est finalement incliné devant le calme et l'instinct de Sébastien Haller, auteur d'un doublé à la 84e. Longtemps frustré, Julian Brandt a définitivement éteint le suspense dans le temps additionnel (90e+3). Le Borussia Dortmund réalise un énorme coup dans la course au titre. La semaine prochaine, dans son enceinte du Westfalenstadion, le club de la Ruhr pourrait soulever le 9e titre de son histoire en Bundesliga.