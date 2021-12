Bundesliga: le Bayern creuse l’écart sur Dortmund dans la course au titre

Le Bayern a porté à six points son avance en tête de la Bundesliga ce samedi, en battant Mayence à domicile 2-1, alors que son dauphin Dortmund était tenu en échec 1-1 dans le derby de la Ruhr à Bochum, pour la 15e journée de Bundesliga.

Semaine de rêve pour le Bayern Munich. En confiance après sa victoire mercredi face au Barça (3-0), en ligue des champions, le Bayern Munich a prolongé sa bonne dynamique de victoires (cinq succès consécutifs toutes compétitions confondues) pour accroître son avance au classement, en tête de la Bundesliga.

Le champion sortant s’est défait non sans mal de Mayence (2-1), samedi, alors que dans le même temps, le Borussia Dortmund a été tenu en échec à l’extérieur (1-1) par le promu Bochum, qui a longtemps mené avant l’égalisation de Julian Brandt en fin de match (85e). Le club de la Ruhr pointe désormais à six unités du champion bavarois. A deux journées de la fin des matches aller, le titre honorifique de champion d'automne ne peut plus échapper au "Rekordmeister", grâce à une différence de buts de +31 contre +13 pour Dortmund.

Contre toute attente, le Bayern Munich a lui aussi encaissé l’ouverture du score sur sa pelouse, après une bonne entame de match. Les hommes de Julian Nagelsmann ont été gagnés par le doute. Mais pas pour longtemps puisque Kingsley Coman (53e) puis Jamal Musiala (74e) ont permis de décanter une situation compliquée en seconde période.

Leipzig enchaîne avec son nouvel entraîneur

Pour la première de son nouvel entraîneur, l’Allemand Domenico Tedesco, le RB Leipzig a relevé la tête en Allemagne à l’occasion de la réception de Mönchengladbach, avec une large victoire (4-1) qui s’est dessinée en toute fin de rencontre. Christopher Nkunku (90e+1) et Benjamin Henrichs (90e+4) ont mis le vice-champion d’Allemagne à l’abri d’un retour dans le temps additionnel.

Leipzig enchaîne après un prestigieux succès en Ligue des champions, contre Manchester City, et retrouve le devant de la scène en Bundesliga. 11e du classement, à 16 points du Bayern Munich, soit très loin de ses ambitions, le RB Leipzig fait un bond provisoire de quatre places au classement et se situe désormais aux avants-postes, au septième rang, entre l’Union Berlin et Mayence.

Dans l'optique du maintien, le Hertha Berlin a pris ses distances avec la zone rouge en disposant de l'Arminia Bielefeld (2-0), 17e. Dans le choc du haut de tableau, Hoffenheim a pris le meilleur sur Fribourg (2-0) en déplacement.