Bayern: affaibli par le Covid, Kimmich ne rejouera avant 2022

Le Bayern Munich a publié un communiqué ce jeudi pour annoncer l’absence de Joshua Kimmich pour les derniers matchs de l’année. Le milieu de terrain allemand ressent toujours les effets du covid et n’a plus joué depuis un mois.

Joshua Kimmich (26 ans) ne jouera plus avec le Bayern Munich en 2021. Le club a annoncé l’absence de son milieu de terrain pour les trois derniers matchs de l'année contre Mayence samedi, Stuttgart (14 décembre) et Wolfsburg (17). L’international allemand n’a plus joué depuis le 6 novembre lors de la victoire face à Fribourg (2-1).

D’abord cas contact, le joueur, non-vacciné, a ensuite été testé positif au coronavirus. Et cela a visiblement bien diminué le défenseur de formation qui a repris l’entraînement avec des séquelles au niveau des poumons.

"Une légère infiltration dans les poumons"

"Je suis heureux que ma quarantaine liée au corona soit terminée, a-t-il déclaré dans un communiqué du club. Je vais très bien, mais en raison d'une légère infiltration dans mes poumons, je suis actuellement incapable de m'entraîner complètement. Je vais donc suivre une formation de perfectionnement et j'ai hâte d'être pleinement de retour en janvier."

Le Bayern a décidé de réduire le salaire de ses joueurs non-vaccinés placés en quarantaine. Kimmich n’a pas joué les cinq derniers matchs de son équipe. Cela n’a pas empêché ses partenaires de signer quatre victoire (pour une défaite à Augsburg). Les Bavarois se sont qualifiés pour les huitièmes de la Ligue des champions en signant un sans-faute en poule (six victoire en autant de matchs), précipitant notamment l’élimination du Barça. Le Bayern est aussi leader de Bundesliga avec quatre points d’avance sur le Borussia Dortmund, 2e.