Bundesliga: le Bayern inquiète avant la Ligue des champions

Le Bayern Munich s’est incliné ce samedi sur le terrain de Francfort (2-1) lors de la 22e journée de Bundesliga. Toujours leader, le club bavarois reste sur deux contre-performances avant de défier la Lazio en Ligue des champions.

Tenant du titre de la Ligue des champions, le Bayern Munich n’affiche pas une forme étincelante au moment d’entamer la phase finale de la Coupe d’Europe. A trois jours de son déplacement à Rome pour y défier la Lazio en huitième de finale aller (à suivre sur RMC Sport), le club bavarois a perdu ce samedi contre l’Eintracht Francfort (2-1). Un revers qui fait directement après le nul arraché cinq jours plus tôt contre l’Arminia Bielefeld (3-3).

Lewandowski n’a pas suffi

Rapidement menés après un but de Daichi Kamada (1-0, 12e), les partenaires de Kingsley Coman et Eric-Maxim Choupo-Moting ont peiné pour se montrer en première période. Le Japonais s’est encore illustré avec une belle passe décisive pour Amin Younes (2-0, 31e), faisant naître le doute s’immiscer chez les protégés de Hans-Dieter Flick.

Revenus avec de meilleurs intentions, et bien aidés par l’entrée en jeu de Leon Goreztka à la pause, les Munichois sont ensuite passé à la vitesse supérieure. Robert Lewandowski, comme souvent, s’est chargé de sonner la révolte. Le Polonais a inscrit son 26e but en 21 matchs de Bundesliga cette saison (30 en 30 apparitions confondues) et est passé près d’un doublé salvateur.

Leipzig peut revenir à deux points

Malgré une grosse pression des Bavarois dans les dernières minutes, la défense de Francfort a bien résisté et Kevin Trapp est parvenu à conserver le maigre avantage des locaux. Toujours leader de Bundesliga malgré cette nouvelle défaite, le Bayern Munich ne possède plus que cinq points d’avance sur Leipzig, avant le déplacement de la bande à Christopher Nkunku et Dani Olmo sur le terrain du Hertha Berlin ce dimanche.

En cas de victoire du RBL dans la capitale, le suspense pourrait être totalement relancé en tête du championnat. Pas vraiment l’idéal à l’heure où le niveau va considérablement s’élever en Ligue des champions.

