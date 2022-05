Bundesliga: le Hertha Berlin arrache son maintien in extremis sur la pelouse d'Hambourg

Seizième de la saison de Bundesliga, et battu lors du barrage aller par Hambourg (1-0), le Hertha Berlin a tout de même réussi à arracher son maintien en allant s'imposer ce lundi soir (2-0) sur la pelouse du HSV lors de la manche retour.

La saison aura été laborieuse, agitée, mais le retour de Felix Magath sur un banc aura une nouvelle fois été synonyme de maintien. Seizième de Bundesliga au terme de la saison "régulière", et contraint de passer par un périlleux barrage, le Hertha Berlin a réussi ce lundi soir à arracher son billet pour l'élite en s'imposant à Hambourg (2-0).

Battu 1-0 à domicile lors du barrage aller il y a quelques jours, le club de la capitale devait réaliser un gros coup pour sauver sa peau. Il y est parvenu en renversant la vapeur grâce à des buts de Boyata (1-0, 4e) et Plattenhardt (2-0, 63e), alors que le milieu français Lucas Tousart a été expulsé pour un deuxième jaune dans les ultimes secondes.

Un nouvel échec pour Hambourg

Pour le HSV, c'est donc une nouvelle douche froide. Relégué en D2 pour la première fois de son histoire en 2018, Hambourg a manqué la remontée à quatre reprises, en terminant trois fois quatrième, et donc une fois troisième avant de perdre son barrage.

Pour rappel, l'Arminia Bielefeld et Greuther Fürth ont d'ores été déjà été condamnés à la relégation en D2 en terminant 17e et 18e de Bundesliga. Dans l'autre sens, Schalke 04 et le Werder Brême retrouveront la cour des grands la saison prochaine.