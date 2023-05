Bundesliga: le Hertha Berlin officiellement relégué, 12 ans après sa dernière promotion

Après douze saisons dans l'élite allemande, le Hertha Berlin évoluera en 2.Bundesliga la saison prochaine. Le club de la capitale n'a pas su battre Bochum ce samedi (1-1) et ne peut plus espérer se maintenir.

C'est officiel, le Hertha Berlin ne peut plus se sauver et évoluera en deuxième division allemande la saison prochaine. Condamnés à gagner leurs deux derniers matchs de championnat en espérant des faux pas de leurs concurrents pour espérer un improbable maintien, les coéquipiers de Lucas Tousart ont concédé le match nul (1-1), samedi, contre Bochum, dans les tout derniers instants de la partie, et ce malgré l'ouverture du score de l'ancien Lyonnais.

De retour en deuxième division pour la première fois depuis 2011

Le Hertha, lanterne rouge à cinq points de Schalke 04, barragiste, évoluera donc l'an prochain en 2.Bundesliga pour la première fois depuis 2010-2011, la seule saison que le club de la capitale allemande a passé à l'échelon inférieur au XXe siècle. Alors relégué à l'issue de la saison 2009-2010, le Hertha Berlin était remonté dans la foulée en terminant large leader de deuxième division, devant Augsbourg et Bochum.

Alors que les Berlinois joueront un dernier match pour du beurre à Wolfsburg le week-end prochain, Stuttgart, Schalke 04, Bochum et Augsbourg luttent pour éviter la 17e place, synonyme de relégation, et la 16e, qui enverra son détenteur disputer un barrage contre le troisième de D2.