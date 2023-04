Bundesliga: "Le sentiment d’être oublié", le coup de gueule de Mazraoui contre le Bayern

Très peu utilisé au Bayern après un début de saison encourageant, l’arrière droit marocain Noussair Mazraoui a avoué qu’il était agacé par son faible temps de jeu.

Frustré Noussair Mazraoui. A 25 ans, le latéral droit ne pensait pas vivre une telle première saison au Bayern Munich. Tout avait pourtant bien commencé pour l’ancien défenseur de l’Ajax. Régulièrement aligné sur le couloir droit, il donne du fil à retordre à Benjamin Pavard son principal concurrent à son poste.

Mais après avoir été victime du Covid durant la Coupe du monde puis d’une péricardite qui l’a éloigné des terrains plusieurs semaines en début d’année, Mazraoui peine à retrouver du temps de jeu. Et l’arrivée de Thomas Tuchel à la place de Julian Nagelsmann n’a rien arrangé.

"Je ne suis plus le 2e ou 3e choix mais le 3e ou 4e"

En Bundesliga, il a gratté 12 minutes face à Augsbourg et une minute contre Fribourg. Très insuffisant pour l’international marocain (20 sélections – 2 buts) qui a exprimé son agacement mercredi en marge du quart de finale de Ligue des champions face à Manchester City : "Avant la Coupe du monde, j’ai réussi à m’imposer dans le onze de départ, j’ai montré ce que je pouvais faire, a-t-il déclaré à plusieurs médias allemands. Maintenant j’ai le sentiment d’être oublié même si c’est un grand mot. Je ne suis plus le 2e ou 3e choix mais le 3e ou 4e."

Noussair Mazraoui avoue que sa situation est "décevante." "Si elle n’évolue pas, ce n’est pas ce que je veux, ni ce que je mérite. Je me battrai et on verra." Le latéral marocain est sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2026.