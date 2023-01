Bayern: plusieurs semaines d'absence pour Mazraoui, diminué par un Covid attrapé... à la Coupe du monde

Le Bayern Munich a annoncé ce vendredi que Noussair Mazraoui souffre de complications après avoir attrapé le Covid-19 lors de la dernière Coupe du monde. Le Marocain pourrait être absent au moins un mois.

Noussair Mazraoui va louper plusieurs semaines de compétition. Selon un communiqué du Bayern Munich ce vendredi, le défenseur marocain souffre de complications liées au Covid-19, attrapé durant la Coupe du monde au Qatar.

Mazraoui, qui vient d'avoir 25 ans, a passé des examens médicaux qui ont montré une inflammation du péricarde - la membrane enveloppant le coeur -, a précisé le Bayern, ajoutant que son défenseur manquerait en conséquence le stage d'hiver au Qatar. L'effectif bavarois s'est envolé pour Doha ce vendredi.

D'après le communiqué du club allemand, Noussair Mazraoui a été testé positif au Covid-19 durant la Coupe du monde qui s'est déroulé dans l'émirat le mois dernier, ce qui lui avait fait manquer le quart de finale contre le Portugal (1-0) le 10 décembre. Il était ensuite sorti à la mi-temps de la demie contre la France (0-2), et n'avait pas disputé le match pour la 3e place contre la Croatie (1-2).

Un mois d'absence?

En l'absence d'obligation de tests contre le Covid pendant l'épreuve, le motif de ces absences n'avait pas été précisé, après une blessure initiale contractée lors de la première rencontre de poule face à la Croatie (0-0) le 23 novembre.



La durée de son indisponibilité n'est pas mentionnée par le club allemand, mais le quotidien Bild évoque quatre à six semaines. L'an dernier, son coéquipier canadien Alphonso Davies avait manqué quatre mois de compétition en raison de complications cardiaques après une infection au Covid-19.



L'absence de Mazraoui est une mauvaise nouvelle pour le Bayern Munich, déjà confronté aux graves blessures de son défenseur international français Lucas Hernandez (genou) et de son gardien et capitaine Manuel Neuer (fracture d'une jambe). Ils sont tous deux forfaits pour le reste de la saison.



Le club bavarois affrontera le Paris SG en huitième de finale de Ligue des champions le mois prochain. En championnat, le leader munichois reprendra le 20 janvier sur le terrain du RB Leipzig.