Bundesliga: les débuts féeriques de Mathys Tel, plus jeune titulaire et buteur de l'histoire du Bayern

Transféré cet été de Rennes au Bayern pour un montant record pour un joueur de son âge, Mathys Tel tient déjà un nouveau record. Il est tout simplement le plus jeune joueur de l'histoire du Bayern Munich à débuter un match de Bundesliga, mais également le plus jeune à marquer pour le club bavarois dans le championnat allemand.

17 ans, 4 mois et 14 jours, soit l'âge de Mathys Tel au moment d'honorer sa première titularisation en Bundesliga, samedi, face à Stuttgart. L'ancien joueur du Stade Rennais est ainsi devenu le plus jeune de l'histoire du Bayern Munich à démarrer un match de championnat allemand. Titularisé au coeur de l'animation offensive bavaroise, aux côtés de Serge Gnabry, Thomas Müller et Jamal Musiala, l'attaquant a voulu marquer le coup. Et après son but en coupe d'Allemagne, il y a dix jours, le voilà qui a récidivé, en championnat cette fois-ci.

Un phénomène de précocité

Transféré de Rennes au Bayern Munich cet été contre 28,5 millions deuros, bonus compris, l'attaquant natif de Sarcelles était devenu le joueur de 17 ans le plus cher de l'histoire. "Le FC Bayern est l'une des meilleures équipes du monde. J'ai vraiment hâte de relever ce grand défi et je donnerai tout pour ce club", avait déclaré le joueur de 17 ans, qui n'aura pas tardé avant d'avoir sa chance.

Il aura ensuite fallu moins de 45 minutes à Mathys Tel pour se montrer décisif à l'occasion de sa première titularisation en Bundesliga. A la 36e minute de jeu entre le Bayern Munich et le VFB Stuttgart, Alfonso Davies déborde et centre en retrait. Qui est là pour reprendre ? Mathys Tel, 17 ans seulement mais déjà idéalement placé. Sa frappe, légérement déviée, vient tromper le gardien adverse. Cette date du 10 septembre 2022 fera date dans la carrière du jeune prodige.