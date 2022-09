Bayern: Mathys Tel devient le plus jeune buteur de l’histoire du club

Transféré cet été de Rennes, l’attaquant Mathys Tel est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du Bayern Munich, mercredi en marquant en Coupe d’Allemagne face au Viktoria Cologne.

Le Bayern Munich a déroulé pour son entrée en lice en Coupe d’Allemagne mercredi en s’imposant largement face au Viktoria Cologne (0-5), pensionnaire de troisième division allemande. Julian Nagelsmann en avait profité pour faire tourner son effectif en offrant notamment sa première titularisation à Mathys Tel, recruté cet été contre 20 millions d’euros (plus 8,5 de bonus) en provenance du Stade Rennais. Et l’attaquant en a bien profité en inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs juste avant la pause (45e+1).

Une réalisation qui lui permet d’entrer dans les livres du club. Tel est en effet devenu le plus jeune buteur de l’histoire du Bayern à 17 ans et 126 jours. Il devance son coéquipier Jamal Musiala (17 ans et 205 jours). Il l’a fait de très belle manière en éliminant un défenseur dans la surface de réparation avant d’enrouler une frappe sèche côté opposé. Son premier but chez les professionnels puisqu’il n’avait pas trouvé le chemin des filets lors de ses apparitions avec Rennes (10 la saison dernière).

Nagelsmann sous le charme

Depuis son arrivée, l’ancien Rennais a disputé deux rencontres de Bundesliga en entrant en jeu, même s’il est resté sur le banc lors des deux derniers matchs de championnat. A l’issue de la rencontre, Tel a reçu les louanges de Nagelsmann qui a salué son investissement.

"C'est ce que vous voulez voir - que les joueurs se démarquent dans de tels matchs, a-t-il confié sur la chaîne ARD. Mathys a marqué un superbe but. C'est clair que Mathys est bon offensivement. Mais j'aime aussi la situation défensive, quand il a défendu 30 mètres en arrière en seconde période. Ce sont des petits messages que les joueurs qui ne sont pas dans le premier onze doivent faire passer. Nous essayons de mettre tout le monde à un niveau afin que nous puissions choisir et changer ce que nous voulons. C'est notre objectif."

Ryan Gravenberch (35e), Sadio Mané (53e), Jamal Musiala (67e) et Leon Groretzka (82e) ont participé à cette large victoire des Bavarois, qualifiés pour les 32es de finale de la compétition.