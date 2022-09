Bundesliga: malgré le recordman Mathys Tel, le Bayern tenu en échec par Stuttgart avant le Barça

Beaucoup d’activité dans ce samedi de Bundesliga. Plus jeune joueur de l’histoire du Bayern Munich à débuter un match en championnat, Mathys Tel a même inscrit son premier but, mais insuffisant pour venir à bout de Stuttgart (2-2). Mal en point depuis e début de la saison, le RB Leipzig frappe un grand coup avec la victoire 3-0 contre le Borussia Dortmund.

Samedi très animé en Bundesliga. Avant son choc en Ligue des champions contre le Barça mardi, le Bayern Munich recevait Stuttgart (2-2) pour la sixième journée de championnat. Une rencontre dont se souviendra très longtemps Mathys Tel. Arrivé en provenance du Stade Rennais pour un montant record cet été, le buteur est devenu le plus jeune joueur de l’histoire des Bavarois à débuter une rencontre du championnat allemand. Mais il n'a pas suffi.

Le Français avait à cœur de se montrer auprès de son coach Julien Nagelsmann. Quoi de mieux pour ça que de devenir le plus jeune buteur de l’histoire du Bayern Munich en Bundesliga? À la réception d’un long centre côté gauche d’Alphonso Davies, Tel frappe du gauche et ouvre le score pour les siens. Mais le ténor du championnat a ensuite vu son opposant revenir à la marque via Chris Fuhrich à la 57e minute. Trois minutes plus tard, le prodige Jamal Musiala redonne l’avantage aux locaux. Mais un autre ancien du Stade Rennais va arracher sur penalty le but de l’égalisation: Serhou Guirassy.

Leipzig déroule contre le Borussia Dortmund

Dans le même temps, une autre grosse affiche avait lieu avec le RB Leipzig et le Borussia Dortmund (3-0). Mal en point, les coéquipiers de Timo Werner ont même vu leur coach Domenico Tedesco être démis de ses fonctions et remplacé par Marco Rose. Face à l’actuel quatrième de Bundesliga, Leipzig va se montrer intraitable.

Avec les réalisations d’Orban, Szoboszlai et Haïdara, le 10e au classement réalise un grand coup et se donne de la confiance. Ce qui va leur servir au vu du match de ce mercredi en Ligue des champions face au Real Madrid.

Les autres résultats de la journée :

Eintracht Francfort – Wolfsburg (0-1)

Hertha Berlin – Bayer Leverkusen (2-2)

Hoffenheim – Mayence (4-1)