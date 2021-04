Bundesliga: Marsch, entraîneur de Salzbourg, va remplacer Nagelsmann à Leipzig

Leipzig a annoncé le successeur de Julian Nagelsmann à partir de la saison prochaine. Il s'agira de Jesse Marsch, actuel entraîneur du Red Bull Salzbourg.

On avait l’habitude de voir des joueurs passer de Salzbourg à Leipzig, les deux clubs du giron Red Bull. Désormais, c’est aussi le cas des entraîneurs puisque Jesse Marsch, en poste à Salzbourg depuis 2019, sera le successeur de Julian Nagelsmann à Leipzig. Le club allemand l’a officialisé ce jeudi, alors que le départ de Nagelsmann vers le Bayern Munich en fin de saison a lui été rendu public en début de semaine.

Pour l’Américain Jesse Marsch, l’aventure se poursuit dans les clubs appartenant au groupe Red Bull, après avoir dirigé Salzbourg mais aussi les New York Red Bulls, de 2015 à 2018. En Autriche, Marsch a connu le doublé Coupe-championnat la saison dernière et reste en course pour rééditer la performance à la fin de l’exercice actuel.

Déjà passé par Leipzig comme adjoint

Âgé de 47 ans, Marsch a signé un contrat de deux ans avec Leipzig, qui débutera donc la saison prochaine. L’Américain ne découvrira pas totalement Leipzig, en revanche, puisqu’il avait été l’adjoint de Ralf Rangnick lors de la saison 2018-2019, avant le début de son expérience en Autriche.

Engagé en Ligue des champions avec Salzbourg les deux dernières saisons, Marsch a connu l’élimination en phase de poules, d’abord dans le groupe de Liverpool et Naples, puis dans celui du Bayern Munich et de l’Atlético Madrid. Mais il est entré dans l’histoire en devenant le premier entraîneur américain de la compétition, et il devrait pouvoir viser plus haut avec Leipzig, la saison prochaine.