Bundesliga: un cinquième entraîneur nommé à Schalke

Christian Gross renvoyé dimanche, Schalke 04, dernier de Bundesliga, s’est trouvé un nouveau coach en la personne de Dimitrios Grammozis. Le Grec aura pour mission de maintenir le club en première division ou, à défaut, de le faire remonter dès l’an prochain.

Les choses vont vite à Gelsenkirchen. Deux jours après le licenciement de l’entraîneur et de tout l’encadrement technique du club, Schalke 04 a embauché son cinquième coach de la saison. Après David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens et Christian Gross, qui avait mis fin à l’incroyable série de 30 matches sans victoire, c’est donc Dimitrios Grammozis qui s’assoira sur le banc du septuple champion d’Allemagne. Le Grec a entraîné les jeunes du VfL Bochum (2014-2019), avant de connaître sa première expérience avec un groupe professionnel à Darmstadt, club de 2. Bundesliga, entre 2019 et 2020.

Schalke déjà résigné?

Engagé jusqu’en 2022, Dimitrios Grammozis aura pour objectif de maintenir son équipe, qui n’est plus descendue de Bundesliga depuis 1988. Actuel dernier du championnat allemand avec une seule victoire, Schalke compte neuf points de retard sur le barragiste, Bielefeld, à onze journées de la fin.

La mission est plus que complexe et les dirigeants du club semblent en être bien conscients, eut égard des termes du contrat de l’entraîneur grec. En effet, d’après Kicker, Grammozis restera en poste même en cas de descente en deuxième division et pourrait être automatiquement prolongé s’il fait remonter le club la saison suivante. La volonté de la direction est avant tout de trouver une solution dans la durée: depuis 2015, Schalke 04 a eu dix entraîneurs différents.

Dimitrios Grammozis devrait officier pour la première fois vendredi soir, lors de la réception de Mayence, pour le compte de la 24e journée de Bundesliga. Face à l’autre relégable du championnat, cette rencontre ressemblera beaucoup à un match de la dernière chance pour Schalke 04. Une défaite plongerait le club de Gelsenkirchen à onze points de son adversaire et effacerait les derniers espoirs de maintien. La victoire sera aussi impérative que la tâche sera ardue: toutes compétitions confondues, Schalke n’a plus gagné depuis le 9 janvier.

Schalke 04 © Iconsport