Coupe d’Allemagne: le doublé en 93 secondes de Kolo Muani qui envoie Francfort en demi-finale

L’Eintracht Francfort s’est qualifié mardi pour les demi-finales de la Coupe d’Allemagne en sortant l’Union Berlin (2-0). Un succès impulsé par Randal Kolo Muani. L’attaquant des Bleus a signé un doublé express en début de match.

Randal Kolo Muani n’avait pas de temps à perdre, mardi soir, sur la pelouse du Deutsche Bank Park. Très en jambes, l’attaquant de Francfort a rapidement fait plier l’Union Berlin, en quart de finale de la Coupe d’Allemagne (2-0). Après une première frappe lointaine repoussée par le gardien adverse, l’international français (6 sélections, 1 but) s’est offert un doublé supersonique, entre la 11e et la 12e minute. En 93 secondes précisément.

Le temps pour l’avant-centre de 24 ans de profiter d’une remise sublime de Mario Götze dans la surface pour marquer du gauche, avant de réussir un lob du droit pour tromper un Lennart Grill sorti à l’aventure. De quoi permettre à l’Eintracht de valider sa qualification pour le dernier carré de la Coupe d’Allemagne. Une compétition qui réussit particulièrement bien à Kolo Muani. En quatre apparitions, l’ancien Nantais y a déjà inscrit cinq buts (sur ses neuf premières frappes).

Irrésistible depuis son arrivée en Allemagne

Un ratio à l’image de sa saison impressionnante outre-Rhin. Depuis son arrivée à Francfort, le natif de Bondy a disputé 37 rencontres (toutes compétitions confondues), pour 19 buts et 14 passes décisives. Un rendement qui attise les convoitises des plus grandes écuries européennes, alors que son contrat à l’Eintracht court jusqu’en juin 2027 et que sa cote est estimée à 67 millions d’euros par le site Transfermarkt.