Mercato: Kolo Muani tenté par le Bayern, selon la presse allemande

D'après Sport1, l'attaquant français Randal Kolo Muani rêve de rejoindre le Bayern Munich s'il quitte l'Eintracht Francfort cet été.

Le feuilleton ne fait sans doute que commencer... Randal Kolo Muani portera-t-il toujours le maillot de l'Eintracht Francfort la saison prochaine ? Arrivé libre l'été dernier, l'ancien joueur du FC Nantes a vu sa cote monter en flèche ces derniers mois grâce à ses performances en club et avec les Bleus lors de la Coupe du monde au Qatar. Meilleur passeur de Bundesliga (10 passes décisives), l'attaquant de 24 ans pointe à la 2eme place du classement des buteurs grâce à son 12e but inscrit vendredi (sur penalty) face à Bochum (1-1).

Sauf offre XXL, le club allemand répète à l'envi qu'il est opposé à son départ, au moins jusqu'en 2024. "C’est 100 millions d’euros minimum" a récemment prévenu le directeur sportif, Markus Krösch. Si Francfort ferme la porte ou fait monter les enchères avec l'espoir de réaliser une énorme plus-value, cela n'empêche pas les plus grands clubs européens de s'intéresser de très près à l'international français (7 sélections - 1 but).

Il souhaite rester en Bundesliga

Mais qu'en pense le principal intéressé ? Selon Sport1, Kolo Muani est tenté par le Bayern Munich si le géant Allemand se manifeste au mercato. Le champion d'Allemagne aurait sa préférence devant Manchester United et le PSG, deux formations également intéressées par son profil.

Sous contrat avec Francfort jusqu'en 2027, Kolo Muani s'épanouit en Bundesliga et ne souhaiterait pas changer de championnat pour le moment. Il serait aussi impressionné par le standing et l'effectif du Bayern, un club où il retrouverait quatre équipiers de l'équipe de France : Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Kingsley Coman et surtout Dayot Upamecano dont il est proche. "Si tu continues comme ça, tu vas bientôt jouer avec nous", lui aurait même lancé le défenseur international il y a quelques mois.