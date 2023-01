Dortmund: le retour de Sébastien Haller se précise

Sébastien Haller devrait effectuer prochainement son retour sur les pelouses en match officiel. Un cancer des testicules avait été diagnostiqué à l'attaquant ivoirien du Borussia Dortmund l'été dernier.

C'était espéré depuis des mois par les supporters du Borussia Dortmund : le premier match officiel de Sébastien Haller au Signal Iduna Park devrait bientôt intervenir. Les joueurs du BVB sont actuellement en stage du côté de Marbella en Espagne pour leur stage hivernal. L'attaquant ivoirien, qui a dû se remettre d'un cancer des testicules (décelé l'été dernier), a réintégré le groupe professionnel il y a quelques jours.

Être de retour pour le premier match officiel du BVB en 2023

Interviewé par la chaîne du club (BVB.tv), le natif de Ris-Orangis s'est montré optimiste après avoir traversé des mois difficiles : "Vous réalisez maintenant que tout le travail de ces six derniers mois en valait la peine".

Durant cette traversée du désert, le joueur de 28 ans n'a jamais perdu de vue l'espoir de reprendre sa carrière là où elle s'était arrêtée : "Si j'ai pensé à arrêter le football ? J'en ai parlé à ma famille et mes amis. Je n'ai jamais été dans cet état d'esprit. Pour moi, ça n'a jamais été une option. C'était juste une question de temps, d'envie."

"C'est pour ça que j'ai continué de travailler. C'était juste une étape. J'ai parlé à des gens qui ont eu ça. Pourquoi ça aurait été différent pour moi ? Je savais que j'avais du temps pour me reposer, sans jouer, mais je pouvais l'utiliser pour travailler mon corps, passer du temps en famille. J'ai pu me réinventer."

Il pourrait même faire son retour dès ce mardi après-midi lors de la rencontre amicale contre le Fortuna Düsseldorf. Meilleur buteur de la Ligue des champions version 2021-2022 avec l'Ajax, il n'a pas encore évolué avec les Borussen.

Transféré pour 31 millions d'euros début juillet 2022, il voudra prouver qu'il a sa place dans le onze de départ à partir du dimanche 22 janvier, date du premier match officiel du Borussia en 2023: "Je ne me mets aucune limite dans ma tête. Les seules personnes qui peuvent me donner des restrictions sont l'entraîneur et le personnel médical"

La deuxième partie de saison de Bundesliga reprendra le vendredi 20 janvier avec un choc RB Leipzig - Bayern Munich. Les Jaune et Noir retrouveront eux la compétition deux jours plus tard en recevant l'imprévisible club du FC Augsbourg. Le BVB à la peine en attaque (25 buts marqués) est classé sixième (25 points) et doit trouver la solution pour rebondir en ce début d'année 2023.