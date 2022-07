Dortmund: Haller souffre d'une "tumeur testiculaire maligne" et sera bien absent plusieurs mois

Le Borussia Dortmund a annoncé ce samedi que Sébastien Haller souffrait d'une "tumeur testiculaire maligne". L'international ivoirien a entamé une chimiothérapie et sera absent plusieurs mois.

Sébastien Haller vit des moments difficiles. Recrue estivale de Dortmund, l'attaquant franco-ivoirien, opéré d'une tumeur aux testicules, va malheureusement devoir patienter avant de faire ses débuts officiels avec le BVB. Dans un communiqué publié ce samedi, le club allemand précise que la tumeur en question est "maligne", et que le joueur va subir une chimiothérapie. Il sera par conséquent absent "plusieurs mois".

"Sébastien recevra désormais le meilleur traitement possible. Les chances de guérison sont très bonnes. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à sa famille, beaucoup de force et d'optimisme et nos pensées l'accompagnent en cette période difficile", a déclaré le directeur sportif du Borussia, Sebastian Kehl.

"Une première étape accomplie"

Il y a quelques jours, le joueur de 28 ans avait posté un message dans lequel il donnait les premières nouvelles depuis l'annonce de sa tumeur.

"Bonsoir tout le monde je tenais à vous informer que la 1re étape a été accomplie! Je tiens à remercier le Borussia Dortmund et l’équipe médicale qui ont été exceptionnels avec moi, expliquait-il sur Instagram. Un grand merci également à tout le personnel soignant de l’hôpital pour leur accompagnement et leur bienveillance". Le message était accompagné d’une photo du joueur, tout sourire, le pouce levé sur son lit d’hôpital.