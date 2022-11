Dortmund: atteint d'un cancer, Haller se montre rassurant après sa nouvelle opération

L'attaquant du Borussia Dortmund, Sébastien Haller, à qui on a diagnostiqué en juillet un cancer des testicules, a subi une nouvelle opération qui "s'est bien passée".

"Hâte de commencer la suite." Sébastien Haller, à qui on a diagnostiqué l’été dernier un cancer des testicules, s’est montré rassurant après sa nouvelle opération. "Une nouvelle étape validée. L'opération numéro 2 s'est bien passée ! Un grand merci à l'équipe médicale pour l'aide au quotidien", a commenté l’international ivoirien (15 sélections) dans un message posté ce jeudi sur ses réseaux sociaux.

Il a reçu en réponse plusieurs messages de soutien, notamment de la part de son club, et de ses anciennes équipes comme l'Ajax Amsterdam et le FC Utrecht.

Un cancer diagnostiqué cet été

Recruté début juillet par le Borussia Dortmund pour pallier le départ d'Erling Haaland à Manchester City, l'ancien Auxerrois a ressenti quelques jours après sa signature une douleur lors d’un stage de pré-saison. Après des examens médicaux approfondis, un cancer des testicules lui avait alors été diagnostiqué.

Après une première intervention, il devait donc subir une nouvelle opération. "Comme prévu depuis le début, différentes possibilités étaient envisagées suite aux chimio. Je vous annonce que le combat n'est pas terminé pour moi. Je vais devoir subir une opération pour en finir définitivement avec cette tumeur qui m'éloigne des terrains", avait expliqué l’attaquant de 28 ans mi-novembre.

Auprès de l’UEFA, le mois dernier, Haller avait aussi raconté son combat contre la maladie : "Je passe cinq jours d'affilée à l'hôpital, où je suis branché 24h/24 et 7j/7, je ne peux pas sortir du lit pendant que le traitement est injecté dans mon corps. Ensuite, j'ai droit à deux semaines de repos. C'est la phase 1, et je dois le faire quatre fois. Beaucoup de gens me demandent quand je serai de retour, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte donc c'est difficile de leur donner une réponse claire." Son dernier match en compétition officielle remonte au mois de juin.