Mercato: les cadors européens attentifs à la situation de la pépite Moukoko à Dortmund

Youssoufa Moukoko suscite déjà les convoitises des plus grands clubs européens dont le PSG à seulement 17 ans. Libre en juin 2023, l'attaquant du Borussia Dortmund pourrait faire l'objet d'une belle bataille pour le recrute lors des prochaines périodes de transfert.

Estampillé prodige depuis ses débuts chez les juniors à Dortmund, Youssoufa Moukoko signe un formidable début de saison en Bundesliga avec le club de la Ruhr. À même pas 18 ans, il les fêtera le 20 novembre, l'attaquant allemand a déjà inscrit 6 buts et délivré 6 passes décicives en 21 apparitions toutes compétititons confondues.

D'abord remplaçant, le phénomène du BVB a ensuite gagné sa place dans le onze d'Edin Terzic au côté des Bellingham, Adeyemi et autres Brandt ou Malen. Des performances qui ont déjà tapé dans l'oeil des plus grosses cylindrées européennes. Selon le journaliste Nicolo Schira, l'Allemand intéresse le Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool, Manchester United, le Barça et Chelsea.

Moukoko, une pépite à prix réduit

Arrivé au centre de formation de Dortmund à l'été 2016, Youssoufa Moukoko y a brillé, notamment en Youth League, avant de devenir le plus jeune joueur à évoluer en Bundesliga et en Ligue des champions dès 2020. Au-delà de ses performances cette saison, la situation contractuelle de l'attaquant pourrait rapidement entraîner une belle lutte entre cadors du Vieux Continent.

Libre en juin 2023, l'Allemand sera donc autorisé à négocier avec l'équipe de son choix à partir du 1er janvier. Il pourra même signer un pré-contrat s'il le désire. Certes, il faudra certainement lui offrir une belle prime à la signature. Mais la possibilité de le recruter sans payer d'indemnité de transfert risque de séduire ses courtisans. À moins que Dortmund ne décide de le laisser partir dès janvier.

Mais le Borussia Dortmund n'a pas l'intention de laisser filer sa pépite sans résister. Toujours selon Nicolo Schira, le club allemand espère encore le prolonger et lui a déjà offert un nouveau contrat jusqu'en 2027. Pour l'instant, Youssoufa Moukoko n'a pas encore répondu favorablement au BVB et va prochainement s'envoler pour le Qatar avec la sélection allemande.

Pas encore capé, l'attaquant a été convoqué par Hans-Dieter Flick pour la Coupe du monde disputée au Qatar du 20 novembre au 18 décembre et pourrait donc jouer ses premières minutes en sélection. De quoi encore faire grimper sa cote auprès des clubs les plus prestigieux avant le prochain mercato.