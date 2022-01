Dortmund: Haaland veut élever des animaux dans une ferme après sa carrière

Dans un entretien à Sky Sports, le très convoité buteur du Borussia Dortmund Erling Haaland s’exprime sur ses passions en dehors du football. Le Norvégien avoue aimer la campagne et veut avoir sa propre ferme une fois qu’il aura raccroché les crampons.

Non, Erling Haaland ne pense pas qu’au foot et au but. Si le crack du Borussia Dortmund (21 an) est bien parti pour faire une longue carrière au plus haut niveau, il pense déjà à l’après-football. Et celui-ci ne ressemble sans doute pas à ce que vous pouvez imaginer.

Très attaché à ses racines campagnardes en Norvège, Haaland n’oublie pas qu’il vient de Bryne, une petite commune de 12.000 âmes où vivent de nombreux fermiers. C’est donc dans une ferme, justement, qu’Haaland s’imagine une fois sa carrière de joueur terminée.

"On réfléchit à avoir quelques chèvres..."

"Ce n’est pas facile d’être footballeur, il y a beaucoup de pression, confie-t-il jeudi dans un entretien à Sky Sports. Lorsque c’est possible, il faut se détendre. Dès que je le peux, j’essaie de le faire quand je suis à la ferme, en conduisant un tracteur ou en nourrissant les vaches. Je n’ai pas de vaches ni de cochons mais dans le futur j’en aurai, c’est sûr. J’aurai une petite ferme après ma retraite. Je ne sais pas où mais je suis quasiment sûr que j’aurai des animaux." Et Haaland de préciser : "On réfléchit à avoir quelques chèvres…"

Il s'est aussi confié sur sa passion pour le rap, lui qui a même fait partie d'un groupe avec des amis : "Oui ça s'appelait Flow Kingz. Je pense que c'était en 2015 ou 2016. Nous étions avec l'équipe nationale U16 ou U17, et nous étions de bons amis, donc évidemment nous nous entraînions mais ensuite pour le reste de la journée nous n'avions rien à faire. Nous avons essayé de faire beaucoup de choses différentes, puis on s'est dit : "Pourquoi ne pas faire une chanson et un clip ?" J'ai eu le gros couplet. Au final c'est une très belle chanson et elle a beaucoup de vues."