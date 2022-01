Dortmund: Haaland donne son top 3 des meilleurs joueurs au monde

Erling Haaland a concédé cette semaine une interview à une chaîne norvégienne. L'occasion pour le buteur de livrer son podium des meilleurs joueurs de la planète foot de l'année 2021 avec notamment la présence d'une star de l'équipe de France

Lancé à la poursuite du Bayern en Bundesliga, le Borussia Dortmund peut compter cette saison sur un Erling Haaland en grande forme avec déjà 23 buts en 20 apparitions. Insuffisant pour le moment pour rattraper le club bavarois en championnat mais suffisant pour susciter les convoitises des plus grands clubs d'Europe et agiter les rumeurs mercato depuis de longs mois.

Et si le BVB, malgré un Erling Haaland brillant, n'arrive toujours pas à combler les six longueurs de retard c'est en grande partie dû aux prestations de Robert Lewandowski, le meilleur joueur de la planète pour le jeune joueur norvégien.

"[Pour qui auriez-voté à The Best? C'est une bonne question. Si c'était pour l'année dernière, je dirais Robert Lewandowski, a lancé sans hésiter l'attaquant de 21 ans auprès de la chaîne scandinave Viaplay. Oui, Lewandowski numéro un."

Benzema et Messi plutôt que Mbappé

Privé d'un Ballon d'or qui lui tendait les bras en 2020, le Polonais a ensuite été devancé par Lionel Messi en 2021. Mais lors de la remise des trophées The Best organisés par la Fifa, l'attaquant du Bayern a raflé la mise. Il faut dire qu'avec déjà 34 buts en 28 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, le joueur de 33 ans impressionne.

Derrière l'incontestable numéro un, Erling Haaland a eu plus de mal à choisir entre deux autres stars mondiales. Si Kylian Mbappé réalise des prouesses avec le PSG, celui qui pourrait former les nouveaux Galactiques du Real avec le Norvégien n'a pas eu droit à ses félicitations.

"Et puis, pour moi, Karim Benzema, qui était aussi fantastique, a encore lancé le Cyborg du BVB. Mais je le dirais aussi à propos de Lionel Messi, qui a été exceptionnel. Donc Benzema et Messi partageraient la deuxième et la troisième place."