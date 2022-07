Dortmund: les joueurs et le coach "choqués" par l'annonce de la tumeur de Haller

"La nouvelle nous a choqués", a déclaré Edin Terzic, entraîneur du Borussia Dortmund, après l'annonce de la tumeur des testicules de l'international ivoirien Sébastien Haller.

Le Borussia Dortmund est bouleversé par l'annonce de la tumeur au niveau des testicules de Sébastien Haller. Sur le site officiel du club, son entraîneur Edin Terzic raconte: "La nouvelle nous a choqués. Je l'a appris environ une demi-heure avant de partir pour le match [amical perdu 3-1 contre Valence]. Par conséquent, cela n'a pas été facile pour nous de réfléchir à nouveau tactique, pressing, jeu de passes. Nous avons quand même essayé d'être les plus professionnels possibles".

"Nous croisons les doigts pour Sébastien et toute la famille Haller, afin qu'il se rétablisse le plus vite possible", a aussi dit l'entraîneur allemand.

"Cette nouvelle d'aujourd'hui a été un choc pour Sébastien Haller et pour nous tous, a déclaré le directeur sportif Sebastian Kehl. Toute la famille BVB souhaite à Sébastien un rétablissement complet au plus vite et que nous puissions le serrer à nouveau dans nos bras bientôt. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il reçoive le meilleur traitement possible".

Haller "très ému" par les soutiens

La tumeur de l'attaquant international ivoirien de 28 ans a été découverte lundi après "examens médicaux intensifs", réalisés à la suite d'un "malaise après l'entraînement". L'annonce a suscité de nombreuses réactions dans le monde du football.

"J'ai été très ému de voir ces belles réactions et j'ai même l'impression de ne pas mériter autant", a réagi Sébastien Haller, transféré cet été de l'Ajax Amsterdam pour remplacer la perle Erling Haaland, parti à Manchester City.