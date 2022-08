Dortmund: les larmes d’Haller, qui soigne un cancer, au moment de recevoir un trophée aux Pays-Bas

Sébastien Haller lutte actuellement contre une tumeur aux testicules et ne sait pas quand il rejouera avec Dortmund. En marge d'une cérémonie de remise des prix aux Pays-Bas, le buteur ivoirien s'est attaché à garder le sourire sur sa situation avant d'être ratrappé par l'émotion.

La vie réserve parfois quelques mauvaises surprises et des épreuves. Touché par une tumeur des testicules, Sébastien Haller se bat contre la maladie et espère reprendre ensuite le fil de sa carrière dans son nouveau club du Borussia Dortmund. De passage aux Pays-Bas pour y recevoir le prix Willy van der Kuijlen remis au meilleur buteur du championnat, l'Ivoirien est revenu sur ses récentes difficultés.

"Pour être honnête, j’ai la chance de me sentir ok. Peut-être que les deux ou trois premiers jours à l’hôpital et après ce n’étaient pas les meilleurs moments, a lancé Sébastien Haller au moment de recevoir son prix ce mardi. Mais je suis chanceux d’avoir des gens autour de moi comme ma femme et mon préparateur. Ils m’aident tous les jours à me sentir bien. Les gens de l’Ajax, ceux de Dortmund…"

Haller: "Je me sens bien"

Sous les yeux de sa compagne, visiblement très émue également, l'ancien joueur d'Auxerre et de Francfort a fait bonne figure pendant quelques instants avant de finir par lâcher une petite larme.

"Ce n’est pas facile tous les jours, a-t-il lancé avant de s'interrompre dans un petit rire nerveux en regardant sa femme dans l’assistance. Mais je me sens bien. C’est quelque chose qui peut arriver à n’importe qui. Une chance que cela soit moi car tout le monde ne peut pas avoir ces moments difficiles en étant entouré de beaucoup de personnes. Mais comme je l’ai dit, tout va bien. (Vous avez l’air bien). Je me sens bien."

Malgré les épreuves de la vie, Sébastien Haller reste optimiste. Une belle note d'espoir face à la maladie.