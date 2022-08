Mercato: Dortmund s’offre Modeste pour remplacer Haller

Le Borussia Dortmund a officialisé ce lundi la signature d’Anthony Modeste. Le buteur français s’est engagé pour une saison avec le club allemand afin de pallier l'absence de Sébastien Haller.

Voilà peut-être une dépense que le Borussia Dortmund n’avait pas prévue au début de son mercato. A la recherche d’un attaquant suite aux problèmes de santé de Sébastien Haller, le club de la Ruhr a finalement trouvé la perle rare et dépense près de cinq millions d’euros pour recruter Anthony Modeste. Evoqué depuis quelques jours, l’arrivée du Français de 34 en provenance de Cologne a été officialisée ce lundi. L’ancien joueur de Bordeaux et Saint-Etienne s’est engagé jusqu’à la fin de la saison en juin 2023.

"Après avoir analysé la saison écoulée, nous avons pris la décision de signer un attaquant plus classique qui donne à notre jeu offensif un certain physique, une puissance de tête et une menace sur le but adverse, s’est félicité le directeur sportif du BVB Sebastian Kehl via un communiqué. Dans le contexte de la maladie de Sébastien Haller, nous sommes heureux d'avoir pu ajouter un tel attaquant à notre effectif en la personne d'Anthony Modeste pour la saison en cours dans un court délai. C’est un professionnel chevronné qui connaît très bien la Bundesliga, qui a marqué 20 buts la saison dernière et qui, avec son profil, peut assumer exactement le rôle que notre entraîneur Edin Terzic envisage pour le football du BVB."

Modeste va découvrir la Ligue des champions à 34 ans

Valeur sûre de Bundesliga où il a brillé lors de ses différents passages à Cologne, Anthony Modeste reste sur une très grosse saison en Allemagne avec 23 buts en 35 apparitions toutes compétitions confondues en 2021-2022. Si le buteur s’est forgé une belle réputation outre-Rhin, il n’a pourtant jamais disputé la Ligue des champions.

Sa signature au Borussia Dortmund devrait lui en donner l’occasion dans les prochains mois. Une belle récompense pour celui qui marqué près de 150 buts en championnat depuis ses débuts pros à Nice. Impatient de découvrir la plus prestigieuse des compétitions européennes, Anthony Modeste a reconnu que cela avait joué au moment d’accepter la proposition de Dortmund cet été.

"Je suis très reconnaissant au FC Cologne pour ce moment merveilleux et réussi. Néanmoins, j'ai maintenant décidé de changer, a estimé le buteur dans un communiqué partagé par sa nouvelle équipe. L'offre du BVB m'a donné l'opportunité unique à mon âge de jouer également en Ligue des champions et de faire mes preuves au plus haut niveau. Je suis ravi de cette opportunité et je promets de tout donner pour le succès de l'équipe et de tout le club."