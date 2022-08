Dortmund: les supporters bloqués dans le stade à cause d'une alerte au véhicule piégé

Les supporters du Borussia Dortmund et du Bayer Leverkusen ont dû patienter 28 minutes avant de pouvoir quitter le stade après le coup de sifflet final du match entre les deux équipes ce samedi (victoire 1-0 du BVB). La faute à une voiture garée devant l'enceinte et considérée comme suspecte par la police.

Une frayeur à Dortmund. Alors que le match entre le Borussia et le Bayer Leverkusen venait de se terminer ce samedi (victoire 1-0 du BVB), les spectateurs présents n'ont pas été autorisés à quitter le stade. La raison: un véhicule suspect, dont le moteur tournait, a été trouvé devant le Signal Iduna Park et représentait un danger potentiel selon la police locale.

Une voiture signalée à la police, finalement sans danger

Une personne a été placée en garde à vue et emmenée au commissariat. Selon les informations du journal allemand BILD, il s'agissait d'une fausse alerte. Le fait que la voiture ait continué à fonctionner était dû à un problème technique. Un premier indice d'un mobile islamiste n'a pas été confirmé par un examen plus approfondi. La police n'a pas trouvé d'armes et a recherché d'éventuels complices.

A 20h20, une annonce a été faite dans le stade afin d'ordonner aux spectateurs de rester dans leurs gradins après le coup de sifflet final. La police a déclaré via Twitter : "Information importante pour les visiteurs de la rencontre de Bundesliga au Signal Iduna Park. Un véhicule suspect dont le moteur tourne a été constaté dans la zone du parking E3. Comme il n'est pas exclu que ce véhicule puisse représenter un danger, tous les visiteurs du stade sont priés de ne pas quitter le stade après la fin du match."

28 minutes d'alerte

"Nous vous prions de rester à vos places et de vous comporter calmement, était-il écrit sur les écrans géants du stade. Nous prenons actuellement nos premières mesures afin d'éliminer la situation dangereuse. Afin que les mesures policières soient prises sans être dérangées, nous demandons à toutes les personnes d'éviter les abords du stade. Nous vous informerons lorsque la situation dangereuse aura été éliminée."

A 20h48, le BVB a pu communiquer: "Nous souhaitons vous informer par la présente que vous pouvez désormais quitter le stade en bon ordre". Après 28 minutes, l'alerte était donc levée.