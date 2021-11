Dortmund: victoire, but fou et bras d’honneur d'une fan, le savoureux retour d’Haaland

Entré en jeu en fin de match face à Wolfsburg, l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland, de retour de blessure après cinq semaines d’absence, a inscrit le troisième but de son équipe, victorieuse 3-1 dans le cadre de la 13e journée de Bundesliga. Une réalisation célébrée avec un bras d'honneur d'une supportrice adverse en retour.

Avec un but d'Erling Haaland, de retour de blessure, Dortmund s'est imposé 3-1 ce samedi à Wolfsburg et a pris provisoirement la tête de la Bundesliga avec deux points d'avance sur le Bayern. Le "Rekordmeister", leader avant cette 13e journée, est obligé de gagner à 18h30 contre le mal classé Bielefeld pour retrouver sa première place.

Dans l'antre des "Loups", qui attend Lille en Ligue des champions le 8 décembre (en direct sur RMC Sport1), le Borussia Dortmund a retourné le match grâce à Emre Can (1-1, 35e sur penalty) et à Donyell Malen (2-1, 55e), après avoir encaissé un but après une minute trente de jeu par Wout Weghorst (1-0, 2e).

Haaland marque et reçoit un bras d'honneur d'une supportrice

En fin de match, le prodige norvégien Erling Haaland a fait son retour après plus de cinq semaines de blessures. Il a marqué d'un magnifique "Kung Fu" dans la surface moins de dix minutes après son entrée en jeu (3-1, 81e), portant son total cette saison à 10 buts pour sept matchs disputés.

Mais l’image que l’on retiendra et qui circule déjà beaucoup sur les réseaux, c’est sa joie et surtout la réaction d’une supportrice de Wolfsburg. Alors qu’Haaland célèbre son but, un genou à terre, le doigt pointé vers la tribune, une femme lui adresse en retour… un bras d’honneur. Pas élégant mais irrésistible.