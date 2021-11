Mercato: le Real Madrid comme priorité pour Haaland ?

Annoncé sur le départ l’été prochain, Erling Haaland (21 ans) est convoité par de nombreux clubs européens. Selon Goal, le Real Madrid serait sa destination privilégiée, mais le buteur ne fermerait pas non plus la porte à la Premier League.

L’été prochain, les clubs voulant s’attacher les services d'Erling Haaland (21 ans) n’auront qu’à payer au Borussia Dortmund les 75 millions d'euros de sa clause libératoire. Mais il faudra aussi convaincre le joueur de venir, ce qui risque d’être très compliqué pour certaines formations.

Selon Goal, le buteur aurait déjà quelques préférences. Et surtout le Real Madrid. Mais ce dossier est loin d’être bouclé puisque le club espagnol aurait des doutes quant à la faisabilité de trouver un accord. Le Norvégien saurait aussi que ses chances d’être la star de l’équipe seraient minces en cas d’arrivée de Kylian Mbappé.

L'actuel leader de Liga n’est pas la seule formation à pouvoir s’attacher les services du Norvégien, puisque ce dernier aurait également une grande attirance pour la Premier League. Une aubaine pour les cadors du championnat anglais comme Manchester City et Chelsea, qui auront une belle carte à jouer.

Dortmund loin d’être résigné

Malgré la présence de cette clause abordable pour les clubs mentionnés, le Borussia Dortmund ne compte s’avouer vaincu. Pour Bild, il y a quelques semaines, un dirigeant du club Sebastian Kehl avait assuré qu’il ferait tout pour convaincre Haaland de rester: "Peut-être que nous pouvons encore le convaincre. Nous nous battrons pour lui. Nous essaierons tout".

À voir si l’homme aux neuf buts en six matchs de Bundesliga cette saison acceptera de rester au moins un an de plus à Dortmund.