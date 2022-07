Dortmund: vive inquiétude pour Haller, qui souffre d'une tumeur aux testicules

Le Borussia Dortmund explique ce lundi soir que son nouvel attaquant, Sébastien Haller, s'est vu diagnostiquer une tumeur au niveau des testicules. Des examens complémentaires vont être effectués au cours des prochains jours.

Vive inquiétude autour de l'état de santé de Sébastien Haller. L'attaquant international ivoirien (15 sélections, 4 buts), âgé de 28 ans, s'est vu diagnostiquer une tumeur au niveau des testicules, informe ce lundi soir le Borussia Dortmund. Selon le club allemand, le buteur a quitté prématurément le camp d'entraînement du BVB à Bad Ragaz, en Suisse, et est déjà rentré à Dortmund.

"Il s'était plaint d'une gêne après l'entraînement de lundi matin, explique le communiqué du club. Dans le cadre d'examens médicaux intensifs, une tumeur a finalement été découverte dans les testicules au cours de la journée. Des examens complémentaires seront effectués dans un centre médical spécialisé au cours des prochains jours."

"Un choc pour Haller et pour nous tous"

"Cette nouvelle aujourd'hui a été un choc pour Sébastien Haller et pour nous tous. Toute la famille du BVB souhaite à Sébastien de se rétablir complètement le plus rapidement possible et que nous puissions bientôt le serrer à nouveau dans nos bras. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il reçoive les meilleurs soins possibles", a déclaré le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl.

Après une saison et demie à l'Ajax Amsterdam, le natif de Ris-Orangis (Essonne) a rejoint le Borussia Dortmund au tout début du mois de juillet jusqu'en juin 2026. Formé à l'AJ Auxerre, il a notamment terminé troisième meilleur buteur de la dernière Ligue des champions (11 réalisations), juste derrière Karim Benzema et Robert Lewandowski.