Mercato: Dortmund vire son entraîneur Marco Rose

Le Borussia Dortmund et Marco Rose mettent fin à leur collaboration, a annoncé ce vendredi le club sur Twitter. Le coach allemand ne sera donc resté qu'une saison, ponctuée à la deuxième place du championnat mais aussi par un parcours un poil décevant en Coupe d'Europe.

C’est déjà fini entre le Borussia Dortmund et Marco Rose. Ce vendredi, le club de la Ruhr a annoncé que le coach allemand quittait ses fonctions après seulement une saison passée sur le banc du BVB. Le technicien de 45 ans, arrivé en juillet 2021, n’a visiblement pas convaincu ses dirigeants.

"Le Borussia Dortmund et l'entraîneur Marco Rose mettent fin à leur collaboration, écrit le club sur Twitter. C'est le résultat d'une analyse intensive de la saison jeudi, à laquelle Hans-Joachim Watzke (directeur général), Michael Zorc (directeur sportif), Sebastian Kehl (responsable de joueurs sous contrat) et Matthias Sammer (conseiller sportif) ont également participé, en plus de Rose."

Deuxième de Bundesliga mais éliminé en 8e de C3

Cette saison, Rose a emmené le BVB sur la deuxième marche de la Bundesliga, à huit points du Bayern Munich. Mais l’ancien coach de Monchengladbach paye peut-être le parcours européen de son équipe, troisième de son groupe en Ligue des champions et éliminée en 8e de finale de la Ligue Europa par les Glasgow Rangers.

Après Lucien Favre, parti en décembre 2020, Edin Terzic (décembre 2020-juin 2021), la valse des entraîneurs continue donc du côté du Borussia Dortmund. Avec le départ d’Erling Haaland, le club de la Ruhr va devoir reconstruire cet été.