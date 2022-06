Espagne: un joueur de Bundesliga aurait été arrêté à Ibiza pour viol

Deux ressortissants allemands de 25 ans sont soupçonnés de viol à Ibiza, après la plainte d'une jeune femme. Ils ont été placés en détention provisoire. Selon la presse locale, l'un des suspects est un footballeur évoluant en Bundesliga.

Deux ressortissants allemands de 25 ans, dont l'un d'eux serait footballeur professionnel, sont soupçonnés de viol à Ibiza. Selon les informations rapportées par le Periodico de Ibiza y Formentera, El Diario et le Daily Star, les deux suspects ont été interpellés jeudi et placés en détention provisoire sans caution après avoir été entendus par un juge d'instruction.

Joueur d'un club de premier plan en Allemagne

Une plainte a été déposée auprès de la Guardia Civil (gendarmerie) par une jeune femme de 18 ans, de nationalité espagnole. Elle a été prise en charge à l'hôpital Can Misses. Les faits seraient survenus dans la matinée de mercredi 8 juin, dans une villa située non loin de l'aéroport et d'un restaurant très réputé (Cova Santa), selon les précisions communiquées par les autorités locales.

Le nom du footballeur n'a pas été dévoilé. Il évoluerait au sein d'un club de premier plan de Bundesliga, la première division allemande, selon le Periodico de Ibiza y Formentera. Le Daily Star avance d'autres détails: le joueur aurait récemment renouvelé son contrat, et le club aurait remporté le championnat à plusieurs reprises.