Francfort-Bayern: le raté monstrueux de Müller, qui a failli se prendre le poteau pleine tête

La saison de Bundesliga a débuté ce vendredi avec le déplacement du champion d'Allemagne en titre, le Bayern Munich, sur la pelouse de l'Eintracht Francfort. Un match marqué par le premier but de Sadio Mané mais aussi un raté monumental de Thomas Müller.

On dira qu'il lui faut un petit temps d'échauffement. La saison a à peine démarré que Thomas Müller a signé l'un des ratés de l'année, à n'en pas douter. Lors du match d'ouverture de la première journée de Bundesliga ce vendredi, entre l'Eintracht Francfort et le Bayern, le milieu offensif allemand a raté le cadre... de fort belle manière!

Mané déjà buteur

Sadio Mané et Thomas Müller étaient tous les deux partis dans la profondeur à la 23e minute de jeu, dans le dos d'une défense à la rue, l'Allemand est servi par le Sénégalais, face à un but sans défenseur pour protéger le gardien. Müller hésite un petit temps de trop et le ballon arrive finalement à l'arrière de ses pieds. Il ne peut finalement bien placer sa frappe, s'enmêle les pinceaux et ça profite au retour du défenseur de Francfort. Il s'étale alors au sol et glisse... jusqu'à manquer de peu de se fracasser la tête sur le poteau!

Un raté sans conséquence... car avant ce geste manqué, les Bavarois menaient déjà 2-0 grâce à un coup franc malin de Joshua Kimmich et le premier but en match officiel de Sadio Mané avec le Bayern. A la pause, il y avait déjà 5-0...