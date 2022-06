Mercato: Mané reconnaît que Klopp était "triste" de le voir partir au Bayern

Passé de Liverpool au Bayern Munich pour environ 40 millions d'euros, Sadio Mané a rendu un bel hommage à Jürgen Klopp, qui aurait aimé le garder chez les Reds.

Le mercato est encore (très) long, mais c’est déjà l’un des gros coups de l’été. Après six années couronnées de succès à Liverpool, Sadio Mané s’est lancé un nouveau défi en rejoignant le Bayern Munich. L’opération va rapporter près de 40 millions d’euros aux Reds, où son départ a déjà été comblé par la signature de Darwin Nuñez (ex-Benfica), sans oublier celle de Luis Diaz, recruté l’hiver dernier en provenance de Porto.

Le bel hommage de Klopp

Mais Jürgen Klopp aurait tout de même voulu garder le Sénégalais, encore auteur de 23 buts en 51 apparitions cette saison toutes compétitions confondues. "Klopp était un peu triste mais il m'a souhaité le meilleur. Je lui en serai toujours reconnaissant. C'est un grand coach et une belle personne. J'ai passé six années merveilleuses à Liverpool avec des personnes très gentilles et des supporters formidables. Ils n'étaient pas heureux que je parte mais cela fait partie de la vie, j'avais besoin d'un nouveau défi. Klopp est un très bon gars, il voulait que je reste mais a compris ma situation, ça fait partie de la vie", a raconté l’attaquant de 30 ans mercredi pour sa première conférence de presse en tant que nouveau joueur du Bayern.

En Allemagne, il a déjà rencontré Julian Nagelsmann et s’est même dit "fasciné" par ses discussions tactiques avec son nouvel entraîneur. Du côté de Liverpool, Klopp, pas si rancunier, lui a rendu un bel hommage sur le site de Liverpool : "L'un des plus grands joueurs de Liverpool s'en va. Il part avec notre gratitude et notre amour. Et, oui, il part à un moment où il est l'un des meilleurs joueurs du football mondial. Mais nous ne devons pas nous attarder sur ce que nous perdons maintenant, mais plutôt célébrer ce que nous avons eu le privilège d'avoir. Les buts qu'il a marqués, les trophées qu'il a remportés. C’est une légende et une icône du Liverpool des temps modernes."

S'il ne présente pas le même profil, Mané tentera à Munich de faire oublier le départ attendu de Robert Lewandowski, annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone.