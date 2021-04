Leipzig: quand Dani Olmo ne voulait pas poser avec Messi pour une photo

Leader technique de Leipzig, advrsaire du Bayern Munich ce samedi lors du choc de la 27e journée de Bundesliga, Dani Olmo a raconté une savoureuse anecdote auprès du site The Players' Tribune à propos d'une photo avec Lionel Messi.

Devenu indispensable à Leipzig après être arrivé en janvier 2020, Dani Olmo fait désormais partie des cadres du club allemand. Auteur de trois buts et surtout neuf passes décisives en 26 matchs de Bundesliga cette saison, le milieu offensif possède un sacré caractère. Lionel Messi l'a appris à ses dépends en Catalogne, où l'international espagnol a été formé.

"Une fois, avant même que j'intègre la Masia, j'avais accompagné le club à Castelldefels pour un match. J'avais huit ans. Je m'amusais tout seul avec un ballon, a raconté le joueur révélé au Dinamo Zagreb lors d'un texte publié pour The Players' Tribune. Quand quelqu'un est venu me voir, je crois que c'était un ami de mon père, et m'a dit: «Hey Dani! Tu ne vas pas le croire mais tu peux faire une photo avec Lionel Messi». Apparemment il devait avoir un ami qui jouait à Castelldefels et il était venu le voir. Qui ne voudrait pas avoir une photo avec Messi? Eh bien moi. J'étais genre: «Non merci. Ça va, je veux juste continuer à jouer». Ce n'est qu'une photo."

Olmo: "Ils m'ont collé à côté de Messi"

Mais visiblement, Dani Olmo n'a pas vraiment eu le choix. Poussé par ses proches, le futur joueur de la Roja a finalement pris la pose à côté de Lionel Messi.

"Contre ma volonté, ils m'ont collé à côté de Messi et ont pris la photo. Je ne lui ai même rien dit, a poursuivi celui qui a évolué avec les équipes de jeunes du Barça entre 2007 et 2014. J'ai juste attendu le clic, puis je suis retourné à mon ballon, comme si je lui rendais service."

Se prêtant bon gré mal gré au jeu des photos avec le futur sextuple Ballon d'Or, Dani Olmo en a finalement gardé un souvenir heureux.

"En fin de compte, je dois dire que je suis heureux qu’ils m’aient forcé, parce que j’ai encore cette image encadrée à la maison, a finalement savouré Dani Olmo. À l’époque, cependant, je n’étais pas heureux de voir mon précieux temps de jeu interrompu, même par une icône."

Un temps annoncé dans le viseur du Barça la saison passée, Dani Olmo semble épanoui à Leipzig. Et à défaut de cotôyer Lionel Messi en Catalogne, l'Espagnol tentera de lutter jusqu'au bout pour le titre en Bundesliga. Ce samedi, un choc au sommet attend le RBL face au Bayern.

>> La Bundesliga est disponible via l'offre RMC Sport-beIN Sports