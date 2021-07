Mönchengladbach: inquiétude pour Pléa, blessé à un genou

Sorti prématurément lors du match amical entre Mönchengladbach et Metz le week-end dernier, l'attaquant français Alassane Pléa a passé des examens complémentaires, qui ont révélé une lésion à un genou.

La tuile pour Alassane Pléa. En pleine préparation estivale avec le Borussia Mönchengladbach, l'attaquant international français (28 ans) s'est blessé à un genou, lésion qui devrait semble-t-il lui faire manquer tout le début de la saison 2021-2022.

Alors que Gladbach affrontait Metz en amical samedi (1-0), Plea a dû céder sa place en première période après un choc avec Boubacar Kouyaté. Et les examens passés dans la foulée n'ont pas franchement rassuré.

Un habitué des blessures au genou

Comme l'a expliqué le club allemand lundi soir, l'attaquant souffre d'une blessure à la capsule articulaire du genou droit, et "restera à l'écart des terrains pour un certain temps". Combien de temps? Gladbach ne le précise pas, mais selon la presse allemande, la durée d'indisponibilité pourrait être de quatre à huit semaines, voire plus.

A son époque niçoise, Alassane Plea avait déjà souffert de deux blessures notables à un genou, d'abord à un ligament croisé à l'automne 2015, puis à un ménisque à l'hiver 2017. L'ancien Lyonnais sort d'une saison 2020-2021 à 12 buts et 5 passes décisives en 39 apparitions.