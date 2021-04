Mercato: Manchester United et Arsenal se penchent sur Pléa

En Bundesliga depuis trois saisons, Alassane Pléa serait dans le viseur de Manchester United et Arsenal selon le Daily Mail. L'international français de 28 ans intéresserait les Red Devils qui s'apprêtent à perdre Edinson Cavani, là où les Gunners réfléchissent à un remplaçant notamment en cas de possible départ d'Alexandre Lacazette.

A 28 ans, Alassane Pléa pourrait bien donner prochainement une nouvelle direction à sa carrière. Arrivé au Borussia Mönchengladbach à l'été 2018, où il dispose encore d'un contrat jusqu'en juin 2023, l'international français intéresserait plusieurs équipes de Premier League.

Selon des informations du Daily Mail, Manchester United et Arsenal suivent de près Alassane Pléa. Du côté des Red Devils, il est de plus en plus probable qu'Edinson Cavani quitte Old Trafford à l'issue de sa première saison en Premier League, pour s'engager certainement avec les Boca Juniors.

Fekir aussi sur les tablettes d'Arsenal

Si Manchester United aimerait pouvoir recruter Erling Haaland, le club mancunien n'aura certainement pas les moyens d'attirer l'attaquant norvégien. Alassane Pléa coûterait un peu plus de 17 millions d'euros, soit un investissement raisonnable pour un joueur qui s'intégrerait bien au système d'Ole Gunnar Solskjaer selon l'avis du staff mancunien.

Capable de jouer à plusieurs postes, Pléa a inscrit 36 buts en 104 matchs avec le Borussia Mönchengladbach. Arsenal surveille aussi le joueur, alors que les situations de Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette ne semblent pas encore définitivement réglées. Un joueur à vocation offensive est aussi cité par le Daily Mail, qui donne les noms de Nabil Fekir ou de Julian Brandt pour renforcer les rangs d'Arsenal, actuellement 9e de Premier League et qui ne devrait pas disputer la prochaine Ligue des champions.