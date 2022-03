Stuttgart-Mönchengladbach: bagarre dans les tribunes, des stadiers impliqués

Au coup de sifflet final de Stuttgart-Mönchengladbach, une bagarre a éclatée dans les travées de la Mercedes-Benz Arena. Des stadiers n'ont pas hésité à s'impliquer dans les heurts.

Il n'y a pas qu'en France que la situation dégénère parfois en tribunes. Ce samedi, lors de la rencontre entre Stuttgart et le Borussia Mönchengladbach, une bagarre a éclaté dans les travées de la Mercedes-Benz Arena. Sur plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on y voit des stadiers, vêtus en jaune, s'en prendre à des supporters de Gladbach. Selon Kicker, cette cohue générale a été précédée d'une dispute entre deux supporters, ce qui a entraîné l'intervention des agents de sécurité, venus pousser les fans de Gladbach hors de la tribune des visiteurs.

Les deux clubs travaillent ensemble

Au milieu de ce mouvement de foule, des cris de panique se font entendre et des blessés sont recensés. Sur Twitter, le "Fanhilfe Mönchengladbach" a condamné les scènes de violence en les qualifiant d'"utilisation absolument disproportionnée de la force par les stadiers du VfB (Stuttgart)". En ajoutant : "Nous soutiendrons les fans concernés en cas de plainte pénale. Nous exigeons du VfB Stuttgart qu'il fasse la lumière sur ces incidents et qu'il prenne clairement ses distances par rapport aux agents de sécurité violents."

Ce dimanche, le club de Stuttgart a publié un communiqué dans lequel il confirme que "la collecte d'images et de témoignages de fans et de personnel de sécurité a commencé samedi soir. Les deux clubs sont en contact, consultent le matériel et travailleront ensemble sur les processus." D'un point de vue sportif, les supporters des deux équipes sont passés par toutes les émotions puisque Stuttgart a réussi à s'imposer 3-2 après un scénario rocambolesque, où les Roten étaient menés 2-0 après 35 minutes grâce à des réalisations de Marcus Thuram et Alassane Pléa.