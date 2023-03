Cambriolages des footballeurs de l'OL: deux Stéphanois arrêtés

Les suspects ont été interpellés en flagrant délit mardi par les policiers lyonnais qui enquêtaient sur une série de cambriolages survenus en fin d’année dernière. L’un d’eux avait chez lui une liste de domiciles de plusieurs joueurs.

Le duo de cambrioleurs bien rôdés ciblait tout particulièrement les domiciles des joueurs de l’Olympique Lyonnais. En fin d’année dernière, au moins trois d’entre eux avaient été victimes, dont notamment Jeff Reine-Adélaïde et Thiago Mendes. La femme du défenseur avait même publié les images du voleur filmé par des caméras de surveillance.

C’est justement à partir de vidéos enregistrées lors de l’un des cambriolages que les policiers de la sûreté départementale du Rhône ont pu remonter la piste des voleurs. Les indices relevés sur place par les enquêteurs ont permis d’identifier un homme de 57 ans, vivant à Saint-Etienne, déjà bien connu pour avoir été impliqué dans d’autres affaires de cambriolage par le passé, selon les informations d'Europe 1 confirmées par RMC.

Une liste de douze adresses de joueurs retrouvée sur lui

Les policiers ont alors placé cet homme sous surveillance et constaté qu’il multipliait les repérages et vols par effraction. Les enquêteurs le soupçonnent d’avoir commis au moins deux cambriolages en début de semaine. Mardi dernier, ils ont donc interpellé cet homme et son complice présumé à leur retour à Saint-Etienne.

Les deux quinquagénaires étaient en possession du butin de leur dernier vol à domicile: des pièces d’or, des bijoux et une Audi Q5. En perquisition chez le principal suspect, les policiers ont retrouvé tout un attirail composé de cagoule, fausses plaques d’immatriculation, talkie-walkies ainsi qu’un pistolet d’alarme. Mais les policiers ont également mis la main sur une liste manuscrite comportant les adresses personnelles d’une douzaine de joueurs, évoluant à l’OL mais aussi à l’OGC Nice, AS Monaco ou encore à Montpellier, d’après les éléments recueillis par RMC. Autant de futures cibles potentielles de ce cambrioleur qui a reconnu une partie des faits reprochés.

Au total, le duo est suspecté d’avoir commis une dizaine de vols par effraction ces derniers mois, dont au moins quatre au préjudice de joueurs ou membres du staff de l’Olympique lyonnais. Les deux hommes doivent être présentés à la justice ce vendredi.