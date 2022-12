OL: après Toko-Ekambi, Reine-Adélaïde cambriolé à son domicile

Huit jours après Karl-Toko Ekambi, Jeff Reine-Adélaïde a été cambriolé à son tour jeudi dans la banlieue lyonnaise. Absent au moment des faits, le milieu de terrain était en plein match amical avec l’OL contre Monza.

La liste des joueurs cambriolés à l’Olympique lyonnais s’allonge encore un peu plus. Seulement huit jours après Karl Toko-Ekambi, Jeff Reine-Adélaïde a à son tour vu son domicile être visité.

Présent avec les joueurs de l’OL sur la pelouse du Groupama Stadium, jeudi soir en amical contre Monza (défaite 1-2), le milieu de terrain rhodanien de 24 ans a été victime d’un cambriolage, rapporte Le Progrès vendredi en fin de journée. Le joueur l’aurait découvert en rentrant après la rencontre à son domicile situé dans l’est lyonnais.

Un préjudice important

Un ou plusieurs auteurs ont pénétré dans sa maison et auraient dérobé plusieurs bijoux et des montres, selon le média local. Les joueurs de Laurent Blanc poursuivaient leur préparation avant la reprise de la Ligue 1 et leur déplacement à Brest, mercredi (21 heures).

Il est pour le moment impossible de déterminer si les cambriolages successifs de Toko-Ekambi et Reine-Adélaïde sont l’œuvre du même individu ou d’une même bande, mais les cambriolages en série sont devenus une mauvaise habitude dans le Rhône ces dernières années.