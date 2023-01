Rémy Cabella et Thiago Mendes victimes de cambriolages pendant le réveillon du 31

Ce dimanche, le milieu offensif de Lille Rémy Cabella a posté des images de son domicile cambriolé pendant la nuit du réveillon. Un homme s'est également introduit au domicile du joueur de l'OL Thiago Mendes.

Un réveillon au goût amer pour Rémy Cabella. Le milieu offensif du LOSC a découvert ce dimanche qu’il a été cambriolé pendant la nuit du 31, comme il l'a fait savoir via des posts sur son compte Instagram. "Bravo à vous, bonne année 2023!", ironise-t-il, photo de sa fenêtre brisée à l’appui.

Rémy Cabella cambriolé le 31 décembre. © capture Instagram.

Dans une vidéo, il montre ensuite que les cambrioleurs ont vraisemblablement laissé en évidence l’échelle menant sur le toit du premier étage de sa résidence. Tout cela à moins de 48 heures du prochain match des Dogues, ce lundi face à Reims à domicile (2-0), alors que le club (6e) est en pleine lutte pour les places européennes.

Une autre image du cambriolage subi par Rémy Cabella. © capture Instagram.

Ikoné, Xeka et Fonseca avaient déjà été cambriolés

Il ne s’agit pas du premier joueur lillois cambriolé puisque Jonathan Ikoné, depuis parti à la Fiorentina, avait aussi été volé avant un match de Ligue des champions contre Wolfsburg en Ligue des champions il y a environ un an. Des montres avaient été dérobées et le montant du préjudice s’élevait à 250.000 euros.

En mai dernier, Xeka avait subi également un cambriolage, quelques semaines avant de rejoindre le Stade rennais, mais les voleurs avaient été attrapés en flagrant délit, alors que des sacs remplis d’objets de luxe ont été découverts sur les lieux. Ce fut aussi le cas de l’entraîneur Paulo Fonseca, qui a été allégé de 200.000 euros de bijoux en septembre dernier.

La mésaventure de la famille de Thiago Mendes

De son côté, le défenseur de l'OL Thiago Mendes a connu une mésaventure similaire dans la nuit de samedi à dimanche, avec un intrus qui est apparu dans sa maison, comme le détaille sa femme Kelly en story Instagram. "La police est partie maintenant qu’ils ont pris les empreintes digitales de toute la maison", raconte-t-elle notamment, dans des propos relayés par Le Progrès.

La femme de Thiago Mendes dévoile des images du cambriolage. © capture Instagram

"Il doit y avoir eu des preuves pour l’enquête, c’est un gang ici à France qui ne vole que la maison d’un joueur, ajoute-t-elle, photos et vidéos de l'intrusion à l'appui. Je ne sais même pas quoi dire, imaginez-vous en plein 31 décembre le soir du nouvel an… Le pire, c’est qu’il y a toujours de la sécurité et quelqu'un dans la maison, et dès qu’il y a un vide, les bandits attendent pour voler". L'OL, qui avait déjà vu Karl Toko-Ekambi et Jeff Reine-Adélaïde se faire récemment cambrioler, joue dès ce dimanche face à Clermont (17h).