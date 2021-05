Cardiff : Sol Bamba annonce être guéri de son cancer

Quatre mois après avoir confié qu’il souffrait d’un cancer du système lymphatique, le défenseur ivoirien formé au PSG Sol Bamba a annoncé jeudi être en rémission. Le joueur de 35 ans évolue depuis 2016 à Cardiff.

"Juste un petit message pour vous informer que je suis en rémission". Le défenseur ivoirien Sol Bamba (35 ans) a annoncé jeudi sur Twitter qu’il était guéri de son cancer du système lymphatique. Il avait annoncé sa maladie en janvier dernier. "Sol a commencé son combat dans un état d'esprit positif et continuera à faire partie intégrante de la famille des Bluebirds", avait alors communiqué son club de Cardiff City, qui évolue en Championship.

Formé au PSG, Sol Bamba avait quitté le club parisien en 2006 après un seul match disputé en professionel, pour rejoindre l’Ecosse, Dunfermline puis Hibernian. Le défenseur central est ensuite passé par Leicester, Trabzonspor (Turquie), Palerme, avant de poser ses bagages à Cardiff en 2016. Il a participé à la promotion du club gallois dans l’élite deux ans plus tard en 2018, ce qui lui avait permis de disputer 28 matchs de Premier League, et d’y inscrire quatre buts. Mais cette année, il n’a été que très peu utilisé. Entre le début de la saison et l’annonce de sa maladie, il n’avait joué que 25 minutes.

Sol Bamba compte également 51 sélections avec la Côte d’Ivoire. Il a participé à la CAN en 2012, quand les Eléphants avaient atteint la finale de la compétition.