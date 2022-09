Écosse: "Si tu détestes la famille royale, tapes dans tes mains", des supporters du Celtic ne respectent pas l’hommage à la reine

Quelques jours après de premiers chants insultants, des fans du Celtic se sont encore moqués du décès de la reine Elizabeth II au cours de la minute d’applaudissements.

Des supporters écossais continuent de se moquer du décès de la reine et de ses différents hommages. En déplacement à Paisley lors du match face à St. Mirren, des fans du Celtic ont profité de la minute d’applaudissements, prévue pour saluer la mémoire d’Elizabeth II, pour se faire remarquer. Dans le parcage visiteur, ils ont déployé une banderole ‘If you hate the royal family clap your hands’ (‘Si tu détestes la famille royale tapes dans tes mains’) et chanté ces mêmes paroles au moment où tout le reste du stade était en train d’applaudir.

Cette semaine, leur déplacement à Varsovie pour affronter le Shakhtar Donetsk (1-1) en Ligue des champions a aussi été émaillé par un comportement similaire en tribunes. Une banderole ‘Fuck the crown’ (‘On emmerde la couronne’) a été aperçue, provoquant ensuite l’UEFA à ouvrir une enquête. Un autre message ironique en citant Michael Fagan, un Anglais obsédé par la reine qui avait réussi à s’introduire dans la chambre d’Elizabeth II à Buckingham Palace en 1982, avait été déployé.

Le diffuseur présente ses excuses

Au terme de cet hommage perturbé ce dimanche, Sky Sports, diffuseur de la rencontre, s’est excusé par le biais de son commentateur Ian Crocker. "Toutes nos excuses si vous avez été offensés par tout ce que vous avez pu entendre. La plupart des gens ont montré du respect, d’autres non", a-t-il dit, selon les propos rapportés par le Scottish Daily Express. La chaîne aurait même baissé le volume pendant cet incident. Pour consoler les défenseurs de la reine, le Celtic s’est incliné 2-0, laissant les Rangers revenir à deux points.