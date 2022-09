Ligue des champions: les fans des Rangers rendent hommage à la reine… ceux du Celtic l’insultent

Les supporters des Glasgow Rangers ont déployé un immense tifo en hommage à la reine d’Angleterre, Elizabeth II, mercredi en Ligue des champions. Autre ambiance chez les rivaux du Celtic qui ont déployé une banderole insultante.

Deux stades, deux ambiances. Un peu moins d’une semaine après le décès de la reine d’Angleterre, Elizabeth II, jeudi dernier, les supporters deux clubs phares de Glasgow lui ont rendu des hommages bien différents, mercredi en marge de leurs matchs respectifs de Ligue des champions. Ceux des Rangers ont déployé un immense tifo représentant le Union Jack, le drapeau du Royaume-Uni, et un visage de la reine au-dessus de la bannière: "sa Majesté la Reine Elizabeth II, 1926-2022".

Le club écossais a également observé une minute de silence avant de faire retentir l’hymne britannique, "God Save The King", avant le coup d’envoi du match face à Naples (0-3) alors que l’UEFA, organisatrice de la compétition, s’y était opposée. Il s’expose du coup à des sanctions.

L’ambiance était toute autre dans le parcage visiteurs des fans du Celtic lors du match contre le Shakhtar Donetsk (1-1), disputé à Varsovie (Pologne). Les fans écossais ont en effet déployé une banderole insultante à l’égard de la famille royale: "Fuck the crown" (en gros, "on emmerde la couronne").

Le diffuseur a dû s'excuser

BT Sport, diffuseur britannique de la rencontre, a même dû s’excuser pour avoir diffusé le message lors de la retransmission. Les fans du Celtic ont déployé un autre message ironique en citant Michael Fagan, du nom de cet anglais obsédé par la Reine qui avait réussi à s’introduire dans la chambre d’Elizabeth II à Buckingham Palace en 1982: "Toutes nos condoléances Michael Fagan", ont-il écrit. A défaut d'autoriser l'hymne, l'UEFA avait permis aux clubs britanniques de respecter une minute de silence, sauf pour le match du Celtic.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Les Rangers et le Celtic se vouent une haine viscérale depuis longtemps sur fond de conflits religieux. Ils vivent également de manière très différente leur rapport à la monarchie anglaise. Pour synthétiser, le Rangers FC est, depuis sa création en 1872, ancré dans la population protestante de Glasgow et fidèle à la couronne d’Angleterre. Le Celtic FC, fondé en 1887, est soutenu par les catholiques et plus proche de la communauté irlandaise.