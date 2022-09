Elizabeth II: des supporters de Dundee et Hibernian ont chanté pour se moquer du décès de la Reine

En Écosse, la minute de silence observée en mémoire de la Reine Elizabeth II a été perturbée par des supporters de Dundee et Hibernian, qui ont entonné un chant moquant le décès de Sa Majesté.

Neuf jours après le décès d'Elizabeth II, les hommages se multiplient dans les stades britanniques, avec une minute de silence et un puissant God Save The Queen venu des tribunes. Mais en Écosse, le moment de recueillement a été gâché par des chants moqueurs ce samedi, lors de la rencontre entre les Glasgow Rangers et Dundee United. Des "Lizzie's in a box" ("Elizabeth est dans un cercueil") sont descendus de la tribune des visiteurs à l'Ibrox Stadium. Des éclats de rire étaient également audibles chez les supporters de Dundee.

Un comportement que n'ont pas digéré les fans des Rangers, qui ont répondu par des sifflets avant de chanter l'hymne national. Sur le terrain, Antonio Colak a également répondu aux perturbateurs en adressant un "chut" à la tribune des visiteurs après l'ouverture du score des Rangers. L'hommage à la Souveraine a également été perturbé par les mêmes chants à Easter Road, lors du match entre Hibernian et Aberdeen.

Des sifflets en Coupe d'Europe

Ce n'est pas la première fois que les clubs écossais se font remarquer lors d'un hommage à la Reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre dernier. Des fans du Heart of Midlothian ont sifflé la minute de silence observée avant le match face au club turc de Basaksehir en Ligue Europa Conference (0-4).

Il n'y a d'ailleurs pas qu'à Edimbourg, lors de ce match entre les Hearts et Basaksehir, que l'hommage n'a pas été respecté. Lors de la rencontre entre le club irlandais des Shamrock Rovers face à Djugarden, également en Ligue Europa Conférence, des chants moquant la reine ont été entendus.