Belgique: la colère de Kompany, qui dénonce des propos racistes lors de Bruges-Anderlecht

Vincent Kompany, entraîneur d'Anderlecht, a dénoncé des propos racistes visant son staff de la part des supporters du FC Bruges dimanche. L'ancien Diable rouge rapporte avoir notamment été traité de "singe noir".

Encore des insultes racistes dans un stade. A l'issue de la rencontre entre le FC Bruges et Anderlecht, qui s'est terminée sur un match nul 2-2, Vincent Kompany, entraîneur des Mauves, a dénoncé de nouveaux propos racistes qui visaient son staff. L'ancien international belge a coupé court à l'interview d'après-match, très remonté.

"Pendant toute la partie, mon staff et moi avons été insultés de 'singes noirs'"

"Je ne vais pas parler du match aujourd'hui. Je quitte ce match dégouté. Pendant toute la rencontre, moi et mon staff avons été insultés. Des injures racistes qui visaient aussi les joueurs. La journée se clôture donc mal. Je vais m’abstenir de tout commentaire. Je vais me réunir avec mon staff et avec les gens qui comptent pour moi. On ne devrait plus vivre ça aujourd'hui. Au revoir", a-t-il confié au micro d'Eleven avant de quitter l'interview brusquement.

Quelques minutes plus tard, Kompany a détaillé en néerlandais les insultes racistes dont lui et son staff ont été victimes: "Si c'est un résultat logique? Cela m'importe peu. Je vais faire très court. Pendant toute la partie, mon staff et moi avons été insultés de 'singes noirs'. Je n'en peux vraiment plus. Je sais que c'est aussi comme ça sur d'autres terrains de foot mais on a beaucoup donné pour ce pays et on vient juste jouer au foot. Donc le match m'importe peu. Je ne veux pas entrer en conflit avec Bruges mais là, je veux juste rentrer chez moi." Un message fort adressé par le coach bruxellois.

De son côté, Bruges a réagi dans un communiqué et condamné le comportement de certains de ses supporters : "Le Club de Bruges, ses supporters, son staff, ses joueurs, ses employés et sa direction condamnent fermement toute forme de racisme. Cette minorité n'est pas représentative des valeurs et des normes du club et n'ont pas leur place au Jan Breydel." Ni la Jupiler Pro League ni Anderlecht n'ont communiqué pour le moment sur ces incidents. Vincent Kompany lui, ne s'est pas présenté à la conférence de presse d'après-match.