Anderlecht: rattrapé par la dépression, Craig Bellamy quitte le club belge

Présent dans le staff du club d’Anderlecht depuis 2019, l’ancien attaquant de Liverpool et de Manchester City, Craig Bellamy, a dû quitter son poste d’adjoint de Vincent Kompany à cause de problèmes de santé. Victime de dépression depuis son plus jeune âge, le Gallois de 42 ans va suivre un traitement.

Ancienne grande figure du pays de Galles, joueur de Newcastle, Liverpool ou encore Manchester City, Craig Bellamy était passé de l’autre côté depuis la fin de sa carrière sportive à l’été 2014. D’abord directeur du centre de formation de Cardiff, son dernier club, puis entraîneur des U21 d’Anderlecht, l’international gallois (78 sélection, 19 buts) avait rejoint l’équipe première en tant qu’adjoint de son ami époque cityzen, Vincent Kompany.

Mais victime de "problèmes mentaux", comme l’assure le club belge ce lundi dans un communiqué, Bellamy est contraint de quitter son poste. A l’issue de la dernière rencontre de Jupiler League de son équipe, en conférence de presse, l’ancien capitaine des Diables Rouges, Kompany, avait révélé, ému, la "dépression" de son adjoint.

"Le monstre est de retour"

"Depuis son plus jeune âge, il se bat contre une dépression clinique. (...) Le monstre est de retour. Nous devons donner à Craig la possibilité de retrouver la santé. Il souffre de ce problème depuis longtemps et doit se faire soigner dès aujourd'hui. Craig était pour nous une personne et un coach unique. Il a été très important dans le développement des jeunes comme Jérémy Doku, Yari Verschaeren, Albert Sambi Lokonga… La santé passe avant le football et notre porte sera toujours ouverte pour lui", a assuré le coach principal et ancienne légende de Manchester City, dans des propos rapportés par la RTBF.

Aujourd'hui à Rennes, le jeune belge Jérémy Doku a d'ailleurs adressé un message de remerciement à Craig Bellamy sur les réseaux sociaux. Désormais âgé de 42 ans, l’ancien attaquant a fait ses adieux aux joueurs anderlechtois dans le vestiaire dimanche, après leur large victoire 7-2 contre le KV Mechelen.