Belgique: le nouveau format très casse-tête de la Jupiler Pro League

Jamais satisfait du format de sa compétition, le championnat belge va passer de 18 à 16 clubs la saison prochaine. Avec toujours plus de playoffs et au moins autant d'interrogations.

C’est une drôle d’habitude chère à la Belgique. Ces dernières années, la Pro League se plaît à changer régulièrement de format. Ce sera encore le cas la saison prochaine. Officiellement, l’objectif est d’apporter plus de clarté et de cohérence selon les instances dirigeantes, mais attention à ne pas se faire trop de nœuds au cerveau au moment de décortiquer toutes les nouveautés. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans s'interrogent d'ailleurs sur la pertinence de ces modifications.

Toujours autant de playoffs

Pour commencer, la première division belge passera 18 à 16 formations. Sans pour autant abandonner son célèbre système de playoffs. La phase classique, qui débutera le 28 juillet, se déroulera en 30 journées et les playoffs compteront 10 journées. À l’issue de la compétition régulière, les six premiers du classement s’affronteront pour le titre via des playoffs composés de dix journées au début desquels les points seront divisés par deux et à l’issue desquels les trois premiers obtiendront un ticket européen.

Les équipes classées de la septième à la douzième place à l’issue de la phase classique auront aussi des playoffs pour l’Europe et là encore les points de la phase classique seront divisés par deux. Au bout de ce mini-championnat, le vainqueur obtiendra une chance de décrocher une qualification européenne: il affrontera le quatrième des "champions playoffs" en barrage européen. Vous suivez toujours ?

En bas de tableau, la bataille pour le maintien aura lieu entre les quatre derniers de la phase classique lors de playoffs composés de six journées et que chaque club entamera avec le nombre de points obtenus durant la compétition régulière. Il n’y aura pas de divisions des points et les deux derniers de cette compétition seront relégués, tandis que l’antépénultième fera face au club sorti vainqueur d’un système de playoffs de la deuxième division. Il y aura donc deux relégués au minimum et trois au maximum.

Cette saison, c'est l'Antwerp qui a décroché au bout du suspense le cinquième titre de champion de Belgique de son histoire, le premier depuis 66 ans, en coiffant sur le fil le RC Genk et l'Union Saint-Gilloise. Le plus ancien club de Belgique, le "Great Old", a ainsi réussi le doublé après avoir remporté la Coupe en mai dernier.