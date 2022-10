Belgique: nouvelle polémique pour Nainggolan, surpris en train de vapoter... sur le banc de touche

L'ancien joueur de l'AS Roma Radja Nainggolan, aujourd'hui au Royal Antwerp, sort d'une semaine agitée où il s'est plusieurs fois fait remarquer hors du terrain.

Semaine agitée pour le Ninja Radja Nainggolan. Arrêté sans permis il y a quelques jours, l’international belge s’est vu retirer sa voiture et risque des poursuites judiciaires. Le milieu de terrain du Royal Antwerp aurait pu se la jouer profil bas et opter pour la discrétion, histoire de laisser passer l’orage. Au lieu de cela, il a préféré faire encore parler de lui hors des terrains. Entré à la pause dimanche lors du match sur le terrain du Standard en championnat, Nainggolan n’a pas pesé sur le résultat des siens (0-3).

C’est avant la rencontre qu’il s’est fait remarquer en fumant une cigarette électronique à l’intérieur d’une enceinte où fumer est strictement interdit. Sans parler du devoir qui incombe à un sportif professionnel de haut niveau en matière d’exemplarité. S’il est de notoriété publique que le joueur fume, le timing et l’endroit ont de quoi interpeller à tout le moins, et c’est ce qui a le plus choqué sur les images captées par Eleven.

Van Bommel veut voit les images

Interrogé par Het Laatste Nieuws, l’entraîneur du Great Old Mark van Bommel n’avait pas encore vu les images. "Je dois voir ces images par moi-même avant de juger", a réagi le technicien néerlandais. Mais il n’est pas certain qu’il laisse passer cette nouvelle incartade sans sanctionner. Entre-temps, le président de la Belgian Pro League, Lorin Parys, a également réagi par le biais d'un communiqué, rappelant l'interdiction totale de fumer dans les stades de football belges.

"En collaboration avec la Fondation contre le cancer, nous avons instauré une interdiction totale de fumer dans nos stades en 2021, car nous voulons créer un environnement sain pour nos fans de football. Cette interdiction de fumer s'applique à toutes les personnes présentes dans le stade, y compris les joueurs. Nous avons déjà été en contact à ce sujet avec l'Antwerp qui aborde ce point avec le joueur concerné. La Pro League elle-même ne peut pas sanctionner, cela dépend de l'employeur ou de l'exploitant du stade."